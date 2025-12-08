Экспортные цены на российский уголь в ноябре достигли годовых максимумов

В ноябре 2025 г. экспортные цены на российский энергетический уголь выросли до максимальных значений за год. Рост котировок связан со снижением добычи угля в Китае — крупнейшем мировом потребителе топлива. Об этом свидетельствуют данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ), с которыми ознакомились «Ведомости».
Средняя стоимость 1 т угля калорийностью 6000 ккал/кг на условиях FOB («с погрузкой на судно») в портах Дальнего Востока в ноябре составила $90, что на 10% выше, чем в октябре. Последний раз цена на этом направлении превышала текущий уровень в декабре 2024 г. — тогда она достигала $93/т.
На других экспортных маршрутах также зафиксирован рост:
- В порту Тамань — $73/т (+3% к октябрю),
- В портах Балтийского моря — $64/т (+3% к октябрю).
Цены в Тамани и на Балтике находятся на максимуме с февраля 2025 г.
Подробнее: www.vedomosti.ru
*Список организаций, внесенных в реестр иностранных агентов и запрещенных на территории Российской Федерации
**Список организаций, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации
***Перечень НКО, ликвидированных или запрещенных по ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»