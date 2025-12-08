Страховые пенсии в 2026 году проиндексируют на 7,6% с 1 января

С 1 января 2026 года страховые пенсии россиян будут проиндексированы на 7,6% — на финансирование этих выплат в следующем году будет направлено почти 12 триллионов рублей. Об этом сообщил доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в интервью РИА Новости.

По его словам, повышение коснётся более 38 млн человек и пройдёт раньше запланированного срока: изначально индексация была намечена на 1 февраля, однако принято решение перенести её на начало года — на 1 января.

Размер индексации — 7,6% — превышает прогнозные темпы инфляции, что, по мнению эксперта, подчёркивает приоритетность социальной поддержки пенсионеров в государственной политике.

«Это решение говорит о том, что вопросы, связанные с поддержкой пенсионеров, остаются в числе ключевых для российской власти», — отметил Балынин.