Ан-22 потерпел крушение в Ивановской области после планового облёта

По данным ТАСС, военно-транспортный самолёт Ан-22 разбился в районе Уводьского водохранилища в Ивановской области. Фрагменты воздушного судна обнаружены на поверхности воды. По информации правоохранительных органов, борт выполнял плановый облёт после завершения ремонта.

Министерство обороны РФ подтвердило факт крушения и уточнило, что самолёт упал в безлюдной местности. К месту ЧП направлена поисково-спасательная команда для установления судьбы экипажа. Также на место вылетает комиссия Военно-космических сил (ВКС) России для расследования обстоятельств происшествия.

РБК направил запросы с просьбой о комментариях в Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ, пресс-службу Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, ГУ МЧС по Ивановской области, Минобороны РФ и военное следственное управление СК РФ по Московскому военному округу.