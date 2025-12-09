Эксперт предложил создать интервенционный фонд на рынке топлива — как на зерновом рынке

На фоне пережитого в 2025 году бензинового кризиса на российском рынке топлива возобновилось обсуждение системных мер для стабилизации отрасли. Главный аналитик по макроэкономике, рынкам нефти и нефтепродуктов компании «Пролеум» (крупнейший частный трейдер в РФ) Андрей Дьяченко предложил рассмотреть возможность создания интервенционного фонда нефтепродуктов — по аналогии с уже действующим механизмом на зерновом рынке.

Своё предложение эксперт озвучил в ходе круглого стола по обсуждению «дорожной карты» развития биржевой торговли нефтепродуктами, прошедшего в Торгово-промышленной палате по инициативе Ассоциации товарных брокеров (АТБ).

По мнению Дьяченко, кризис 2025 года показал, что ключевая проблема — не в нехватке перерабатывающих мощностей, а в логистических барьерах и структурном дисбалансе между спросом и предложением. В ответ на дефицит бензина правительство утвердило меры по компенсации затрат на импорт топлива из-за рубежа через демпфирующий механизм — в том числе с переработкой российской нефти за границей и обратным ввозом готовых нефтепродуктов.

«То есть мы готовы перерабатывать сырьё за рубежом, завозить обратно к себе на территорию топливо, компенсируя расходы через демпфирующий механизм. На мой взгляд, этого можно было бы избежать, если бы, как на зерновом рынке, у государства был фонд, который можно использовать в нестандартных ситуациях и оперативно добавлять предложение на внутренний рынок», — отметил аналитик.

Предлагаемый интервенционный фонд мог бы выполнять двойную функцию:

Стабилизационную — в случае краткосрочного дефицита (например, при локальных перебоях поставок или резком всплеске спроса) фонд позволял бы оперативно наращивать предложение без импортных схем.

Буферную — при возникновении экспортных ограничений или логистических «узких мест», государство могло бы временно изымать избыточные объёмы с рынка, избегая обвального падения цен и потерь для производителей.

Особое внимание Дьяченко уделил проблеме длинного транспортного плеча — например, при доставке топлива с Урала на Дальний Восток. Без государственной координации и инфраструктурной поддержки такие маршруты порождают избыточные издержки, которые в итоге ложатся на конечного потребителя.

Эксперты отрасли считают, что интервенционный фонд, управляемый прозрачно и с чёткими правилами входа-выхода, мог бы снизить волатильность цен, усилить энергобезопасность регионов и сделать рынок более предсказуемым — как для бизнеса, так и для граждан.