Путин поручил немедленно приступить к реализации долгосрочного плана структурных изменений экономики до 2030 года

На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент РФ Владимир Путин дал поручение незамедлительно начать реализацию долгосрочного плана структурных преобразований российской экономики, рассчитанного до 2030 года.
Как сообщил глава государства, правительство уже подготовило комплексный документ, в котором заложены ключевые направления трансформации:
🔹 развитие высокотехнологичных отраслей,
🔹 наращивание объёмов производства с высокой добавленной стоимостью,
🔹 стимулирование внутреннего спроса на отечественные товары и решения.
«План носит системный, стратегический характер. Его нужно не просто утвердить, а начать выполнять — и начать сейчас», — подчеркнул Путин.
Особое внимание президент уделил промежуточной цели на 2026 год: к концу следующего года должна быть сформирована устойчивая основа для выхода на темпы экономического роста не ниже мировых. Эту задачу он обозначил как одну из приоритетных для правительства и региональных властей.
Реализация плана будет сопровождаться мониторингом ключевых индикаторов и корректировкой мер в зависимости от внешних и внутренних вызовов. Ожидается, что структурные изменения позволят повысить технологическую независимость, усилить конкурентоспособность российских компаний и обеспечить устойчивый рост качества жизни граждан.
*Список организаций, внесенных в реестр иностранных агентов и запрещенных на территории Российской Федерации
**Список организаций, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации
***Перечень НКО, ликвидированных или запрещенных по ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»