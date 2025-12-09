Путин поручил немедленно приступить к реализации долгосрочного плана структурных изменений экономики до 2030 года

На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент РФ Владимир Путин дал поручение незамедлительно начать реализацию долгосрочного плана структурных преобразований российской экономики, рассчитанного до 2030 года.

Как сообщил глава государства, правительство уже подготовило комплексный документ, в котором заложены ключевые направления трансформации:

🔹 развитие высокотехнологичных отраслей,

🔹 наращивание объёмов производства с высокой добавленной стоимостью,

🔹 стимулирование внутреннего спроса на отечественные товары и решения.

«План носит системный, стратегический характер. Его нужно не просто утвердить, а начать выполнять — и начать сейчас», — подчеркнул Путин.

Особое внимание президент уделил промежуточной цели на 2026 год: к концу следующего года должна быть сформирована устойчивая основа для выхода на темпы экономического роста не ниже мировых. Эту задачу он обозначил как одну из приоритетных для правительства и региональных властей.

Реализация плана будет сопровождаться мониторингом ключевых индикаторов и корректировкой мер в зависимости от внешних и внутренних вызовов. Ожидается, что структурные изменения позволят повысить технологическую независимость, усилить конкурентоспособность российских компаний и обеспечить устойчивый рост качества жизни граждан.