В России в 20 раз увеличится максимальный размер корпоративной выплаты за рождение ребёнка

С 1 января 2026 года в России максимальный размер корпоративной выплаты при рождении ребёнка, не облагаемой НДФЛ и страховыми взносами, вырастет с 50 тысяч до 1 миллиона рублей — в 20 раз. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 8 декабря.

«С 1 января... вырастет сумма, которую работодатель сможет выплачивать сотрудникам при рождении ребёнка и которая не будет облагаться ни НДФЛ, ни страховыми взносами. Она составит до 1 млн рублей», — подчеркнул глава государства, призвав компании активно использовать эту меру в рамках корпоративной социальной ответственности.

По словам Путина, рост рождаемости и укрепление благополучия семей с детьми остаются ключевыми приоритетами национальной политики. Для достижения этих целей, по его мнению, необходимы комплексные и адресные решения, причём поддержка должна усиливаться с каждым последующим ребёнком и охватывать обоих родителей.

Новое правило не только стимулирует работодателей к участию в демографической политике, но и даёт семьям дополнительную финансовую подушку в первые месяцы после рождения ребёнка — без бюрократических процедур и задержек.

Мера вступает в силу уже в начале следующего года и может стать важным шагом в развитии частно-государственного партнёрства в социальной сфере.