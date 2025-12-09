Восемь человек задержаны за продажу контрафактных лекарств в Москве

В Москве задержаны восемь человек, подозреваемых в организации сбыта контрафактных и незарегистрированных лекарственных препаратов. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

По данным следствия, злоумышленники действовали по сговору: находясь в столице, они организовали закупку фармацевтической продукции за рубежом, нелегально ввозили её на территорию России и реализовывали через подпольные каналы. Общий незаконный доход превысил 100 тысяч рублей.

В ходе совместной операции следователей и правоохранительных органов проведено более 10 обысков в Москве и Оренбургской области. Изъяты партии контрафактных лекарств, а также документы, имеющие значение для расследования.

В настоящее время назначены судебные экспертизы, включая фармацевтическую, чтобы установить состав и опасность изъятых препаратов. Задержанным предъявлено обвинение по статье УК РФ «Сбыт незарегистрированных лекарств в крупном размере». Все подозреваемые признали вину, им избраны меры пресечения.

Следственные и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются — правоохранители работают над выявлением дополнительных эпизодов преступной деятельности и возможных соучастников.