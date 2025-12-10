Gift Fest собрал почти два миллиона участников за две недели и стал одним из крупнейших проектов в Telegram

Новогодний фестиваль подарков в Telegram уже стал одним из самых крупных проектов среди мини-приложений платформы в 2025 году

За первые дни Gift Fest привлёк свыше одного миллиона участников, а совокупное число участников на сегодняшний день превысило 1,7 миллиона. Ежедневный прирост аудитории составляет около 100 тысяч пользователей — сопоставимо с населением среднего российского города. На текущий момент участникам уже вручено почти 50 тысяч призов, а общий призовой фонд проекта 35 миллионов рублей.

Партнеры фестиваля Кошелёк в Telegram,  Tonkeeper, Mr. Freeman, Catizen, DOGS, Twinby, STON.fi, Getgems, Playdeck, Tribute и другие известные бренды. ​​В призовом фонде 100 000 подарков: iPhone 17 Pro Max, iPhone Air, AirPods, Стейблкоины USDT, Токенизированные акции американских компаний, Telegram Stars, Telegram Gifts и другие подарки. 

Недавно завершился партнерский розыгрыш Кошелька в Telegram — специальное событие в рамках фестиваля, организованное совместно с главным спонсором ивента. В его рамках прошел розыгрыш xStocks — токенизированных акций американских компаний, которые позволяют удобно попробовать инвестиционные инструменты в Кошельке.

Акция привлекла более 300 000 участников, подтвердив высокий уровень доверия к нативным финансовым сервисам внутри Telegram.

Фестиваль подарков в Telegram наглядно показывает, насколько успешными могут быть мини-приложения, когда в них сочетаются простая и увлекательная игра, реальные призы и удобный интерфейс. В таком формате Gift Fest превращается в полноценную игру: участники выполняют задания, проходят уровни и получают награды.

Что включают основные механики?

  • комбинирование подарков для получения новых предметов;
  • накопление опыта и повышение уровня, что дает доступ к будущим более крупным розыгрышам;
  • раздача промокодов в награду за уровень от партнёров (в числе которых — Соколов, МТС, Яндекс Еда и другие);
  • выполнение игровых и партнёрских заданий;
  • участие в тематических партнерских акциях;
  • приобретение и открытие подарочных боксов.

Проект реализован в формате мини-приложения в Telegram. Для участия достаточно открыть приложение через официальный канал Gift Fest. 

Как присоединиться?

→ Открыть мини-приложение по ссылке из официального канала Gift Fest

→ Участвовать — без почты или пароля

До конца года участники смогут каждый день выполнять задания и прокачивать свой уровень в игре, повышая шанс на крупные призы в финальном розыгрыше 29 декабря.





