Президент Российской Федерации Владимир Путин подтвердил непреклонную решимость довести специальную военную операцию (СВО) до полного достижения поставленных целей. Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Мы безусловно доведем это дело до логического завершения, до достижения целей специальной военной операции», — заявил Путин, подчеркнув, что задачи операции остаются неизменными.

Президент также вновь обратился к теме восприятия российских военнослужащих местным населением на территориях, где проводится операция. По его словам, жители ряда населённых пунктов встречают российских солдат как освободителей, говоря: «Мы вас ждали» — и подчёркивая, что их приход был «долгожданным».

Напомним, накануне появились сообщения о гибели двух братьев, которые, по информации источников, были насильно мобилизованы в Вооружённые силы Украины. Они погибли в зоне проведения СВО с разницей в одни сутки. Детали инцидента уточняются.

Ранее Путин неоднократно указывал, что цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины, а также защита прав русскоязычного населения Донбасса — будут достигнуты в полном объёме, несмотря на внешнее давление и попытки вмешательства со стороны третьих стран.