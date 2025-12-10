Соколов: АвтоВАЗ завершит 2025 год без убытков

АвтоВАЗ по итогам 2025 года вновь избежит убытка — это произойдёт четвёртый год подряд. Об этом сообщил президент компании Максим Соколов в интервью газете «Ведомости».

Как отметил Соколов, ключевым фактором стала выручка во втором полугодии, которая обеспечила основу не только для операционной и чистой прибыли, но и для формирования инвестиционной программы на будущее:

«Речь идет о росте выручки во втором полугодии, которая является основой для расчета и других значимых показателей — операционной и чистой прибыли, а также инвестпрограммы на будущий период».

Стоит отметить, что с 2019 года АвтоВАЗ не публикует финансовые отчёты по международным стандартам (МСФО). По последним доступным данным — от Renault Group — в 2020 году компания понесла убыток в размере €196 млн.

В 2025 году на инвестиции было направлено 42 млрд рублей, и на 2026 год прогнозируется сопоставимый объём вложений. По словам Соколова, несмотря на масштабную инвестиционную программу, долговая нагрузка осталась под контролем: «уровень заимствований вырос не критично». Подтверждая это, глава Минпромторга Антон Алиханов ранее сообщил, что к концу 2025 года долг АвтоВАЗа снизился до 100 млрд рублей.

В среднесрочной перспективе — к 2026 году — компания планирует реализовать ряд стратегических проектов:

запуск производства новых моделей Lada Azimut и обновлённой Niva Legend с двигателем объёмом 1,8 л,

налаживание выпуска моторов мощностью 120 и 132 л.с.,

а также другие производственные и промышленные инициативы.

Развитие собственных компетенций в двигателестроении и расширение модельного ряда указывают на стремление АвтоВАЗа укрепить технологическую независимость и сохранить лидерство на российском авторынке.