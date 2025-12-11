Минэнерго РФ прогнозирует стабильность в нефтепереработке и добыче газа в 2025 году

Министерство энергетики РФ ожидает, что по итогам 2025 года объёмы нефтепереработки, добычи газа и добычи угля останутся на уровне предыдущего года. Об этом заявил журналистам министр энергетики Сергей Цивилев.

«По итогам 2025 года в нефтепереработке, добыче газа и добыче угля ожидаем сохранения показателей на уровне 2024 года», — сообщил он.

Тем не менее, прогнозы по добыче нефти демонстрируют некоторую несогласованность между ведомствами. Согласно базовому сценарию Минэкономразвития, добыча нефти в 2025 году сохранится на уровне 516 млн тонн, как и в 2024 году. При этом экспорт нефти, напротив, сократится незначительно — с 245,2 млн т в текущем году до 240,1 млн т в следующем.

Однако вице-премьер Александр Новак ранее сообщил о корректировке прогноза в сторону понижения — до 510 млн тонн. Это может быть связано с ограничениями добычи в рамках соглашений ОПЕК+ и логистическими ограничениями.

Что касается газа, Минэкономразвития прогнозирует снижение добычи с 684 млрд куб. м в 2024 году до 680,2 млрд куб. м в 2025 году. По оперативным данным Росстата, за январь–октябрь 2025 года в России добыто 540,3 млрд куб. м природного газа — что соответствует годовому тренду.

Эксперты отмечают, что сохранение текущих объёмов в ключевых сегментах топливно-энергетического комплекса свидетельствует о стабилизации отрасли после периода структурных и санкционных вызовов, хотя рост остаётся сдержанным.