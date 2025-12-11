Россия за 9 месяцев 2025 года увеличила экспорт сала на 38%

За первые девять месяцев 2025 года Россия экспортировала свиного сала почти на $19 млн — на 38% больше, чем за аналогичный период 2024 года. В натуральном выражении объём поставок составил 13 тыс. тонн, что на 12% превышает показатель годичной давности. Об этом сообщает федеральный центр «Агроэкспорт» со ссылкой на экспертные оценки.

Белоруссия остаётся крупнейшим покупателем российского сала: страна закупила свыше 10 тыс. тонн на сумму около $15 млн. По сравнению с январём–сентябрём 2024 года объёмы поставок в Беларусь выросли на 4%, а стоимость — на 29%, что говорит о росте цен и/или улучшении качества поставляемого продукта.

В топ-5 импортёров по стоимости также вошли Монголия, Армения, Казахстан и Вьетнам — страны, традиционно проявляющие интерес к российской животноводческой продукции.

Рекордный экспортный оборот по салу в РФ был зафиксирован в 2023 году — тогда выручка достигла почти $25 млн, став историческим максимумом за всю историю наблюдений. По итогам 2025 года возможен новый рекорд, если декабрьские поставки сохранят текущую динамику.

Эксперты отмечают, что рост экспорта сала связан как с укреплением логистических связей в рамках ЕАЭС, так и с расширением географии поставок в Азию, куда продукт поставляется как в пищевом, так и в техническом (например, для косметической и фармацевтической промышленности) сегментах.