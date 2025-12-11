URA.RU приостановило работу на 72 часа: уволены глава редколлегии и главред

Деятельность информационного агентства URA.RU временно приостановлена на 72 часа. Об этом сообщил директор ООО «Сибирско-уральская медиакомпания» (юрлицо агентства) Андрей Ткаченко агентству «Интерфакс». По его словам, решение принято в соответствии с уставом редакции.

Приостановка связана с необходимостью «не допустить использование ресурсов компании уволенными сегодня сотрудниками в личных целях», пояснил Ткаченко.

В числе уволенных — Михаил Вьюгин, возглавлявший редколлегию. По словам Ткаченко, Вьюгин на протяжении нескольких месяцев находился за границей, несмотря на то, что в его трудовой книжке указаны рабочие места в Екатеринбурге и Москве.

«Это увольнение. Со статьей», — подчеркнул Ткаченко, добавив, что с 2020 года Вьюгин, по данным компании, получил в виде премий и заработной платы более 330 млн рублей — ежемесячная зарплата достигала 5 млн рублей, а ежегодные премии — от 30 до 38 млн.

Также уволена Диана Козлова, занимавшая должность главного редактора URA.RU.

Согласно данным ЕГРЮЛ, Андрей Ткаченко вступил в должность директора «Сибирско-уральской медиакомпании» 9 декабря 2025 года — спустя две недели после смены собственника: 27 ноября 75% доли в компании приобрело ООО «Реадовка67», тогда как ранее контролирующим лицом была Елена Куимова.

На фоне кадровых и собственнических изменений в редакции сохраняется неопределённость относительно дальнейшей редакционной политики и формата работы URA.RU после возобновления деятельности.