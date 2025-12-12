Логистический оператор «Деловые Линии» повысил эффективность обработки отправлений на четверть благодаря инновационной системе маркировки

Компания BIA Technologies разработала и успешно внедрила для транспортно-логистической компании «Деловые Линии» современное программное решение, позволяющее клиентам самостоятельно формировать этикетки для грузов. Новый модуль интегрирован в популярную платформу «1С:Предприятие» и уже демонстрирует впечатляющие результаты в оптимизации логистических процессов.

До внедрения инновационного ИТ-инструмента терминалы компании работали с кодовыми обозначениями. Такой подход требовал значительных временных затрат при приёмке товаров и создавал дополнительную нагрузку на персонал. Сейчас ситуация кардинально изменилась: корпоративные заказчики и частные отправители получили возможность генерировать маркировку до передачи груза в отделение «Деловых Линий».

Как работает новая система? Процедура максимально упрощена и автоматизирована. После регистрации заявки в системе отправитель активирует функцию создания этикеток одним нажатием, выбирает необходимые настройки принтера и мгновенно получает готовый к печати шаблон.

По данным пресс-службы группы компаний «Деловые Линии», внедрённая технология демонстрирует выдающиеся показатели: скорость обработки посылок возросла на 25%, производительность труда сотрудников увеличилась на 30%, а процент ошибок при работе с отправлениями снизился практически до нулевых значений – всего 1%. Система не просто экономит драгоценное время логистов, но и радикально сокращает вероятность возникновения неточностей в документообороте.

Представители BIA Technologies подчёркивают универсальность созданного продукта. Главные достоинства решения – адаптивность и способность к масштабированию под различные бизнес-задачи. Программный комплекс беспрепятственно интегрируется с действующими системами управления складскими помещениями и подходит для широкого круга пользователей: от индивидуальных предпринимателей до крупных производственных холдингов. Более того, функционал разработки не ограничивается только печатью транспортной документации – технология применима для генерации разнообразных типов маркировочных материалов.

Стоит отметить, что сотрудничество «Деловых Линий» и BIA Technologies продолжается уже не первый год и приносит ощутимые плоды. Ранее в текущем году специалисты ИТ-компании реализовали для логистического оператора систему планирования маршрутов, которая существенно упростила работу водительского состава и оптимизировала обмен документами между различными структурными подразделениями компании.