Современная наука, научное наставничество и технологическое лидерство России

В одном из своих выступлений, посвященных вопросам опережающего развития России, президент страны В.В.Путин сказал, что "именно наука, ее новаторские подходы являются основой для решения многих масштабных задач, которые стоят перед нашей страной, обеспечивая технологическое лидерство России по важнейшим направлениям". Но мало кто из студентов задумывается, что это за наука и где ее искать. Между тем это очень больной вопрос, особенно для молодых людей грезящих наукой, так как любые научные исследования требуют не только большого кропотливого труда, но и сложного, часто дорогостоящего, технического обеспечения.

Одним из путей получения финансирования физическим лицом крупных научных работ являются гранты Российского научного фонда (РНФ). Конечно, финансирование невозможно получить, опираясь только на свои желания. Необходимо иметь продуманную научную идею с анализом мировых исследований по этой проблеме и четким планом ее реализации, научный задел, чаще в виде публикаций в профильных научных журналах, доказывающий способность соискателя проводить исследования и доводить их до логического конца. И, наконец, коллектив единомышленников, которые могут располагаться в любой точке мира и договоренности с имеющимися многочисленными центрами общественного пользования, иллюстрируя серьезность заявленных намерений и собственные организационные способности. Особенно важно это для междисциплинарных грантов, когда в один научный коллектив объединяются ученые разных специальностей для решения одной важной задачи. Хотя и здесь общение на одном, общем научном языке, вначале представляет сложную психологическую задачу.

Подобный ответственный подход РНФ к финансированию приносит свои плоды. В качестве примера можно привести междисциплинарный грант РНФ «Разработка и оценка эффективности медицинских изделий и композиций нового типа на основе редокс-активных наноматериалов и биополимеров с антимикробным действием для ускорения регенерации ран» в котором принимают участие химики, физики, материаловеды, клеточные биологи, патофизиологи, фармацевты, общие и пластические хирурги. В общей работе удалось объединить усилия ученых из нескольких научных институтов и промышленных производств, которые располагаются в разных регионах России. Написанные по результатам исследования статьи опубликованы в десятках международных научных журналах высокого уровня. Эти статьи постоянно цитируются другими исследователями из многих стран, что только иллюстрирует практическую значимость и научную новизну работ по этому проекту.

Требования РНФ, включать в коллективы молодых сотрудников и студентов, обязательны для исполнения и позволяют не просто проводить отбор наиболее подготовленной молодежи, но и осуществлять реальное научное наставничество, которое обеспечит новыми научными кадрами исследовательские учреждения, принимающие участие в реализации проектов фонда. Уже в процессе выполнения работ, молодые ученые под контролем руководителя междисциплинарного гранта доктора медицинских наук, профессора, заведующего лабораторией науки о жизни Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Силиной Екатерины Владимировны, проводят самостоятельные исследования, пишут и публикуют научные статьи в самых знаковых международных журналах.

В 2025 году все студенты Сеченовского Университета, работающие в составе научного коллектива гранта два года и более, под руководством наставника, опубликовали свои первые статьи в журналах первого квартиля, в которых именно их фамилия стоит на первом месте: Светлана Титова, Полина Лазарева, Анна Ерохина. Студент младших курсов Дарья Ткаченко, присоединившаяся к научным исследованиям гранта в этом году, в 2025 г. также стала соавтором научной публикации в издании первого квартиля, успешно проведя свои первые научные исследования.

Работа РНФ, к сожалению, слабо известна широкой публике, а жаль. Ведь эта работа формирует будущее науки, будущие, возможно, кажущиеся сегодня фантастическими технологии, само будущее нашей страны.