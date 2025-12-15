Ларису Долину заменили на новогоднем корпоративе — вместо неё выступит Анжелика Варум

70-летнюю певицу Ларису Долину не допустили до выступления на одном из новогодних корпоративов в столице. Как сообщает «Комсомольская правда», организаторы концерта в ресторане «Пушкин» приняли решение заменить артистку — 40-минутный сет вместо неё исполнит 56-летняя Анжелика Варум.

По информации издания, гонорар Варум за это выступление составит от 4 до 6 миллионов рублей.

Причины замены официально не озвучены, однако, по неофициальным данным, решение могло быть связано с недавними событиями в жизни Долиной. Летом 2024 года певица оказалась в центре громкого финансового скандала: она продала квартиру и перевела вырученные 112 миллионов рублей мошенникам, представившимся сотрудниками МВД. После этого Долина подала в суд иск о признании сделки недействительной и возвращении недвижимости. Дело до сих пор находится на рассмотрении.

Официальный представитель певицы на запрос СМИ пока не ответил. Анжелика Варум и ресторан «Пушкин» также не прокомментировали ситуацию.