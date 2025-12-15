Путин и Эрдоган провели переговоры на форуме «Мир и доверие»

На полях Международного форума «Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего» состоялась встреча Президента России Владимира Путина и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Переговоры начались с заседания в расширенном составе с участием делегаций обеих стран.
Как отмечалось в ходе встречи, российско-турецкие отношения продолжают развиваться устойчиво и многопланово — особенно в торгово-экономической сфере. Благодаря диверсифицированной кооперации и взаимодополняемости экономик двум странам удаётся успешно преодолевать внешнее давление и вызовы, исходящие от третьих государств.
Особое внимание было уделено реализации крупных совместных проектов. В первую очередь речь шла о продолжении строительства первой в Турции атомной электростанции «Аккую», реализуемой при участии «Росатома». Проект остаётся ключевым элементом энергетического партнёрства и символом долгосрочной стратегической кооперации.
В ходе обмена мнениями по актуальным международным вопросам лидеры подробно обсудили ситуацию вокруг Украины, а также попытки ряда европейских стран конфисковать российские активы. Владимир Путин дал этому «хорошо известную» оценку, подчеркнув, что такие действия грубо нарушают фундаментальные принципы международного права. Стороны единодушно пришли к выводу, что подобные шаги, если они будут продолжаться, могут привести к системному кризису и фактическому слому Бреттон-Вудской финансовой архитектуры.
Переговоры продолжились в узком формате, а позднее к ним присоединился Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, что подчеркнуло многовекторный характер диалога и стремление сторон к укреплению взаимодействия в формате «Россия–Турция–Пакистан».
