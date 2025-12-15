Путин провёл телефонный разговор с Мадуро

На фоне резкого обострения ситуации в Карибском море президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом сообщила пресс-служба Кремля, подчеркнув, что главы государств обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений в рамках Договора о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве, вступившего в силу в ноябре 2025 года.

Как отмечает китайское издание Sohu, звонок Путина стал неожиданным и своевременным: он состоялся спустя день после начала масштабной военной операции США у берегов Венесуэлы. По данным издания, американские военные захватили венесуэльский нефтяной танкер и конфисковали его груз, а также нанесли удары по судам в Карибском море. Президент США Дональд Трамп публично потребовал от Мадуро уйти в отставку, что, по оценке Sohu, «свидетельствует о переходе от дипломатического давления к открытой военной угрозе».

Китайские аналитики расценивают шаг Кремля как многоуровневый сигнал Вашингтону:

во-первых, Москва демонстрирует солидарность с Каракасом, несмотря на географическую удалённость;

во-вторых, Россия напоминает о своём влиянии в Латинской Америке и готовности защищать интересы союзников;

в-третьих, по мнению Sohu, звонок стал фактором сдерживания — «поколебав уверенность США в безнаказанности своих действий» и, возможно, отсрочив начало наземной операции.

«Венесуэла находится в крайне тяжёлой ситуации, страна столкнулась с целой серией военных провокаций со стороны Соединённых Штатов», — пишет Sohu, подчёркивая, что в этих условиях поддержка Москвы приобретает особое значение.

Официальных комментариев от Пентагона и Госдепа по поводу разговора Путина и Мадуро пока не поступало. В Кремле также не стали раскрывать детали беседы, ограничившись общими формулировками о «взаимной поддержке» и «приверженности международному праву».