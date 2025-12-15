Россия продолжает проработку маршрута «Силы Сибири – 2» через Казахстан

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил, что Россия всерьёз рассматривает вариант прокладки газопровода «Сила Сибири – 2» через территорию Казахстана, несмотря на то, что Китай склоняется к маршруту через Монголию. Об этом он заявил на пресс-конференции в Астане.

По словам Аккенжена, казахстанский маршрут позволит не только транспортировать до 35 млрд кубометров газа в Китай, но и обеспечит внутреннее потребление республики — по меньшей мере 10 млрд кубометров в год. «Для ресурсной страны, коей является Российская Федерация, данный проект, несомненно, интересен», — подчеркнул министр.

Напомним, летом 2025 года Чрезвычайный и Полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй заявлял, что Пекин считает маршрут через Монголию более экономически выгодным, тогда как трубопровод через Казахстан потребует существенно бóльших инвестиций.

Вместе с тем, Аккенженов отметил, что реализация проекта через Казахстан имеет весомый экономический потенциал для страны: увеличение объёмов транзита, рост экспортных возможностей и дополнительные доходы от транспортных услуг. При этом он уточнил, что политические аспекты проекта находятся в компетенции внешнеполитического ведомства, а Минэнерго оценивает инициативу исключительно с экономической точки зрения.

Решение по окончательному маршруту «Силы Сибири – 2» пока не принято и остаётся предметом переговоров между тремя странами.