Сбербанк и Т-банк запускают переводы между гражданами по QR-коду

Сбербанк и Т-банк внедряют новую функцию мгновенных переводов между физическими лицами с помощью QR-кодов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию от банков и Национальной системы платежных карт (НСПК).

Согласно новой технологии, получатель средств сможет сгенерировать QR-код в мобильном приложении своего банка — в нём будет зашифрована информация о сумме перевода и реквизитах счёта. Отправитель, в свою очередь, считывает код через приложение — после чего подтверждает перевод. QR-код можно пересылать по почте, SMS или в мессенджерах, что делает процесс удобным и гибким.

В Т-банке подчеркнули, что нововведение особенно упростит сбор средств — например, для совместных покупок или мероприятий: «Теперь организатор сможет получить деньги от нескольких человек, даже если они обслуживаться в разных банках». При этом комиссия сохранится на уровне стандартных переводов через Систему быстрых платежей (СБП) — то есть останется бесплатной для большинства операций.

Сбербанк сообщил, что запустит функцию уже на этой неделе. Подключение других банков к сервису будет решаться дополнительно, однако технологическая база — разработанная НСПК и впервые представленная на форуме «Финополис-2025» — открыта для всех кредитных организаций.

Также в перспективе НСПК планирует внедрить персональный QR-код для оплаты в торговых точках, аналогично решениям, уже используемым в ряде стран Азии.