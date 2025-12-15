В школе Санкт-Петербурга произошло нападение ученика на учителя

Рано утром, около 07:10, в одной из школ Красногорска произошёл инцидент: ученик 9 «А» класса Артемий пришёл на занятие по предварительной договорённости с учительницей математики — чтобы исправить результаты контрольной. В момент, когда педагог отвернулась, подросток, по имеющимся данным, нанёс ей удар кухонным ножом в спину. Сразу после этого — причинил себе телесные повреждения.
🔹 Нож Артемий принёс из дома.
🔹 На входе в здание досмотр не проводился.
🔹 Предварительно установлено: мать подростка, вероятно, работает в этой же школе.
Состояние пострадавшей уточняется. Артемий госпитализирован.
Следственные органы устанавливают мотивы и все обстоятельства произошедшего.
Мы выражаем глубокую обеспокоенность случившимся и призываем быть внимательными к сигналам тревоги у подростков — крики о помощи часто бывают тихими.
