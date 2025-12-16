Новая Москва возглавила рейтинг роста цен на новостройки в столичном регионе

Новая Москва стала абсолютным лидером по динамике цен на первичное жильё: за год стоимость квадратного метра в новостройках выросла на 26,4%, достигнув 307 510 руб. по итогам сделок в ноябре, сообщают аналитики системы мониторинга недвижимости BnMap.pro. За один месяц цены в этом сегменте подскочили сразу на 12,2% — значительно опередив другие части столичного региона.

Для сравнения, в старой Москве рост составил 11,9% год к году (до 549 892 руб./м²), а в Подмосковье — всего 1,1% (до 213 100 руб./м²). При этом месячная динамика в ноябре также уступает: +9,1% в старой Москве и лишь +2,5% в Московской области.

Интересно, что ещё год назад ситуация была обратной: в ноябре 2024 г. по темпам роста лидировала старая Москва (+17,7% к ноябрю 2023 г.), тогда как Новая Москва и Подмосковье демонстрировали лишь +3,6% и +8,7% соответственно.

Подтверждает лидерство Новой Москвы и «Циан»: по их данным, средняя цена реализованного квадратного метра там достигла 306 300 руб., увеличившись за год на 25%. В старой Москве (без элитного сегмента) рост составил 5% (до 479 700 руб./м²), в Подмосковье — 11% (до 214 900 руб./м²). В среднем по всему Московскому региону цены выросли на 9% за год — до 345 900 руб./м², отмечает главный аналитик «Циана» Алексей Попов.

Эксперты связывают резкий рост цен в Новой Москве с несколькими факторами: