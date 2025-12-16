Путин утвердил закон о круглогодичной ответственности за неуведомление военкомата о переезде

Президент России Владимир Путин 4 ноября подписал закон, вносящий изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и устанавливающий круглогодичную ответственность за несвоевременное уведомление военного комиссариата об изменении места жительства.

Согласно новым правилам, граждане обязаны сообщать в военкомат о выезде с места жительства на срок более трёх месяцев в любое время года — не только в традиционные призывные периоды. За нарушение этой обязанности предусмотрен штраф в размере от 10 000 до 20 000 рублей.

Инициаторами законопроекта выступила группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым. Цель изменений — синхронизация административного законодательства с новыми правилами призыва, утверждёнными ранее: с 1 января 2026 года призывные мероприятия будут проводиться равномерно в течение всего года для снижения нагрузки на военные комиссариаты.

Важно уточнить: хотя работа по призыву будет вестись круглый год, направление призывников в войска по-прежнему будет осуществляться дважды в год —

с 1 апреля по 15 июля,

и с 1 октября по 31 декабря.

Эксперты отмечают, что нововведение укрепляет систему воинского учёта и повышает её гибкость в условиях перехода к непрерывному призыву.