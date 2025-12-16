Трамп впервые публично признал потерю Украиной территорий

Президент США Дональд Трамп сделал беспрецедентное заявление, признав, что Украина уже потеряла часть своей территории. Об этом он заявил в интервью британскому изданию The Guardian, отвечая на вопрос о возможных территориальных уступках Киева в рамках будущего мирного соглашения.

«Если честно, они [Украина] уже потеряли часть территории», — сказал Трамп, подчеркнув, что срок заключения сделки «не ограничен», и соглашение будет достигнуто «как только мы его подготовим».

Заявление прозвучало на фоне завершившихся 15 декабря переговоров в Берлине, где президент Украины Владимир Зеленский встречался со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и бизнесменом, бывшим советником Белого дома и зятем президента США Джаредом Кушнером. По итогам двухдневных консультаций стороны не пришли к договорённости по территориальному компромиссу в Донбассе, который мог бы быть предложен Москве.

Как сообщает немецкая газета Bild, администрация Трампа предложила Украине вывести войска с 5600 кв. км в Донбассе — площади, которую Россия считает своими «конституционными территориями» в соответствии с решениями 2022 года. Однако Киев отверг этот вариант, считая его неприемлемым без гарантий безопасности и признания суверенитета.

Зеленский подтвердил вечером 15 декабря, что любые территориальные уступки без «ясного, справедливого и устойчивого» решения по безопасности и восстановлению территориальной целостности — недопустимы.

Эксперты отмечают, что заявление Трампа знаменует смену риторики Вашингтона: впервые за время конфликта американский лидер прямо признал de facto изменение границ — шаг, который может повлиять на позиции союзников Украины и усложнить дальнейшие переговоры.

Официальный Киев пока воздерживается от комментариев, но источники в администрации президента подчёркивают: «Территориальные вопросы могут решаться только за столом переговоров с прямым участием Украины — и исключительно на основе международного права и Устава ООН».