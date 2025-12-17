Клишас призвал проверить судей по делу Ларисы Долиной

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил о необходимости оценить профессиональную компетентность судей, вынесших спорные решения по делу певицы Ларисы Долиной. Соответствующие комментарии сенатор дал в интервью РБК после заседания Верховного суда РФ, состоявшегося 16 декабря.
Верховный суд, как отметил Клишас, «всё поставил с головы на ноги» и восстановил правоприменительную практику в соответствие с буквой закона: он отменил решения нижестоящих инстанций, оставив за бизнесменом Аркадием Лурье право собственности на спорную квартиру, и направил дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. При этом за Долиной сохраняется право проживания в квартире до окончательного решения суда.
Клишас назвал прежние толкования законодательства «экстравагантными» и подчеркнул, что они создали опасный прецедент, открывший путь для новых мошеннических схем, направленных на обман добросовестных приобретателей недвижимости.
«Считаю, что следующий правильный шаг — обсудить компетентность тех судей, которые допустили столь экстравагантное толкование норм законодательства», — заявил сенатор.
Дело Долиной вызвало широкий общественный резонанс. Решение Верховного суда может повлиять на судебную практику по аналогичным спорам в будущем.
*Список организаций, внесенных в реестр иностранных агентов и запрещенных на территории Российской Федерации
**Список организаций, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации
***Перечень НКО, ликвидированных или запрещенных по ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»