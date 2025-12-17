Количество банкротств IT-компаний в России выросло на 28% за 11 месяцев

В России зафиксирован заметный рост числа банкротств компаний в сфере информационных технологий: с января по ноябрь 2025 года процедуру несостоятельности инициировали 630 IT-организаций, что на 28% больше, чем за аналогичный период 2024 года (491 компания). Такие данные предоставил сервис проверки контрагентов Rusprofile по запросу «Известий».

В том же периоде количество ликвидированных IT-компаний увеличилось на 11%, а среди фирм, зарегистрированных в 2022 году (в пик активности после начала санкционного давления), к концу 2025 года продолжают работать лишь немногим более 50%.

Аналитики уточняют, что в выборку вошли юрлица и ИП с основными кодами ОКВЭД:

26 — производство компьютеров и электроники,

62 — разработка ПО и IT-консалтинг,

63 — прочая деятельность в сфере информационных технологий.

Эксперты объясняют рост банкротств несколькими факторами:

Сокращение IT-бюджетов у корпоративных заказчиков, особенно в негосударственном секторе;

Переход бизнеса на «внутреннюю разработку» — компании стремятся замещать внешних подрядчиков своими IT-отделами;

Очистка рынка от структур, зарегистрированных как IT-компании лишь ради получения налоговых льгот (например, по ставке НДС 0% и сниженным страховым взносам), но не занимавшихся реальной технологической деятельностью.

Однако в Минцифры РФ данные Rusprofile не подтверждают. В ведомстве подчеркивают, что ведётся собственный реестр аккредитованных IT-компаний, и по его данным количество аккредитованных участников рынка ежегодно растёт, в том числе за счёт новых игроков и расширения функционала существующих.

По мнению отраслевых аналитиков, текущая фаза — не кризис отрасли в целом, а структурная перезагрузка: рынок теряет «фантомные» компании и переходит к более зрелой, технологически ориентированной модели развития. Ожидается, что в 2026 году темпы банкротств стабилизируются, а выжившие игроки укрепят позиции за счёт роста госзаказа и экспортных возможностей в дружественные страны.