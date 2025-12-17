«Рамблер» запустил первый в России новостной ИИ-помощник

16 декабря портал «Рамблер» представил инновационную функцию — диалоговое окно с ИИ-помощником, который в режиме реального времени отвечает на вопросы пользователей о текущих новостях. Это первый в российской медиасреде сервис, построенный на отечественной LLM-технологии и интегрированный непосредственно в новостную ленту.

Помощник формирует ответы на основе проверенных источников: материалов федеральных СМИ, включая «РИА Новости», «ТАСС», «Интерфакс», а также собственных репортажей и аналитики «Рамблера». Ключевая особенность — каждый ответ сопровождается прямыми ссылками на первоисточники, что повышает прозрачность и снижает риски распространения фейков, манипулятивных формулировок и эмоциональных триггеров.

Пользователи могут задавать как общие вопросы — например, «Какие последние новости в России?», — так и точечные, требующие контекста: «Что сказал президент на программе „Итоги года“?», «Как изменились цены на бензин в декабре?» или «Какие меры поддержки малого бизнеса анонсировали в правительстве?»

«Мы не просто автоматизируем подачу информации — мы создаём инструмент цифровой грамотности, который помогает пользователям быстро ориентироваться в информационном потоке и проверять факты „на лету“», — отметил представитель «Рамблера».

Запуск ИИ-помощника — часть стратегии «Рамблера» по развитию экосистемы ответственного ИИ в медиа. Платформа продолжает работу над расширением функционала: в 2026 году запланированы интеграция голосового ввода, тематические режимы («политика», «экономика», «технологии») и персонализированные новостные дайджесты на основе диалоговой истории.