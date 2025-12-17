Рентабильность яиц упала до 5,5% за год

В российской яичной отрасли сложился кризис перепроизводства, что привело к резкому падению цен и сокращению прибыльности. По данным Росстата, рентабельность производства яиц сельскохозяйственной птицы в январе—сентябре 2025 года составила всего 5,5% — против 38,81% за аналогичный период 2024 года, то есть снизилась почти в семь раз.

Основной причиной названо значительное превышение предложения над спросом: объёмы производства и поставок на рынок выросли, но потребительский спрос не успевает за этим ростом. Как сообщал «Коммерсантъ» 12 сентября, за 2025 год оптовые и розничные цены на яйца снизились более чем на 25%.

Исследовательская компания NTech подтверждает: продажи куриных яиц в натуральном выражении за девять месяцев выросли на 10% год к году, однако в денежном выражении они упали на 13% — признак ценового давления и сжатия выручки.

Два года назад ситуация была диаметрально противоположной: в 2023 году яйца подорожали почти на 45%, став одним из ключевых драйверов продовольственной инфляции. Тогда власти вынуждены были ввести временный контроль за ценообразованием в сегменте.

Сейчас — обратная картина: низкая маржинальность может вынудить мелких и средних производителей сокращать поголовье или уходить с рынка, что в среднесрочной перспективе может привести к коррекции баланса спроса и предложения. Эксперты отрасли ожидают, что 2026 год станет годом консолидации и структурной перестройки яичного рынка.