Российские нефтекомпании могут увеличить маржу в IV квартале 2025 года на 15–30% — «Эйлер»

Российские нефтяные компании прогнозируют значительный рост маржинальности в IV квартале 2025 года: по оценке аналитиков «Эйлер», EBITDA на тонну добычи вырастет на 15–30% по сравнению с третьим кварталом. Основной вклад в этот рост внесёт сегмент нефтепереработки, который выигрывает от сочетания низкой стоимости сырья и высоких цен на нефтепродукты на экспортных рынках.
Наибольший прирост показателей ожидают у «Башнефти», «Татнефти» и «Газпром нефти» — в первую очередь благодаря высокой доле переработки в их бизнес-моделях и эффективному управлению экспортными потоками.
Особенно выделяется динамика на рынке дизельного топлива: маржа по его экспорту в IV квартале выросла на 57% относительно Q3.
«Экспортные цены стали главным драйвером роста», — подтверждает Кирилл Бахтин, эксперт БКС Мир Инвестиций.
В то же время, по прогнозу «Эйлер», объёмы демпфирующих выплат нефтекомпаниям от государства снизились:
- по бензину — на 24%,
- по дизтопливу — на 33% по сравнению с предыдущим кварталом.
«Снижение выплат оказало прямое давление на EBITDA нефтепереработки, частично нивелируя эффект от высоких экспортных цен», — отмечает Дмитрий Касаткин, управляющий партнёр Kasatkin Consulting.
Таким образом, несмотря на позитивный внешний фон, финансовый результат нефтяных компаний в IV квартале будет зависеть от баланса между экспортной выручкой и сокращением господдержки. Аналитики ожидают публикации отчётностей в конце января — начале февраля 2026 года.
