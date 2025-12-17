Запасов экономически рентабельных алмазов в мире осталось на 20 лет — «Алроса»

При текущих темпах добычи мировых запасов экономически рентабельных алмазов хватит примерно на 20 лет. Об этом сообщили в ПАО «Алроса», крупнейшем в мире производителе алмазов.

Согласно данным компании, совокупные разведанные запасы составляют 1,8 миллиарда каратов. При ежегодной добыче в 90 миллионов каратов (уровень 2024–2025 гг.) ресурсы будут исчерпаны к середине 2040-х годов.

Более половины мировых запасов сосредоточено в России — в первую очередь за счёт месторождений Якутии и Архангельской области. Остальное приходится в основном на Ботсвану и Анголу.

Отмечается, что в 2025 году глобальная добыча алмазов, вероятно, достигнет минимума за последние 20 лет, что связано с истощением крупных месторождений, ужесточением экологических требований и снижением инвестиций в геологоразведку.

Если темпы добычи снизятся, например, до 30–35 млн каратов в год, запасов может хватить уже на 50–60 лет. Однако эксперты подчёркивают: несмотря на отсутствие острого дефицита в ближайшей перспективе, цены на природные алмазы могут начать расти уже в ближайшие 1–2 года — под влиянием сокращения предложения и устойчивого спроса на ювелирном рынке.

Этот тренд также усиливается ростом популярности лабораторных алмазов, которые, однако, пока не замещают природные камни в сегменте инвестиционных и премиальных украшений.