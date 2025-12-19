Более 800 тыс. предпринимателей свернули бизнес в 2025 году

В 2025 году около 805 тысяч предпринимателей прекратили свою деятельность в России. По оценке аналитиков «Точка Банка», значительная часть из них, скорее всего, перешла в статус наёмных сотрудников — на фоне растущего спроса на квалифицированные кадры и повышения зарплат в корпоративном секторе.

При этом в том же году зафиксирован рекордный приток новых предпринимателей: 874 тысячи человек зарегистрировали свой бизнес, из них 84% выбрали форму индивидуального предпринимателя (ИП). Наибольший интерес к открытию дела проявили в сферах бизнес-услуг, подбора персонала и управления инвестиционными фондами, что, по мнению экспертов, связано с ростом потребности компаний в аутсорсинге и гибких HR-решениях.

Анализ поведения работодателей в 2025 году показал высокую динамику на рынке труда:

37% компаний расширили штат,

31% — сократили персонал.

В условиях острой конкуренции за сотрудников 60% работодателей повысили зарплаты, и реальная (с учётом инфляции) средняя заработная плата выросла на 7% за год.

Примечательно, что стратегии компаний разошлись:

19% фирм сократили численность, но при этом повысили среднюю реальную зарплату — видимо, делая ставку на удержание ключевых специалистов;

15%, напротив, наращивали штат, но при этом снижали среднюю зарплату, вероятно, за счёт найма на менее оплачиваемые позиции или расширения подразделений с низким уровнем оплаты труда.

Эксперты «Точка Банка» отмечают: несмотря на высокую «смертность» малого бизнеса, предпринимательская активность остаётся устойчивой — но всё чаще новички выбирают ниши, связанные с поддержкой корпоративной инфраструктуры, а не прямое производство или розницу.