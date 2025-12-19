ЦБ РФ, вероятно, снизит ключевую ставку на заседании 19 декабря

На заседании совета директоров в пятницу, 19 декабря, Центральный банк России, скорее всего, примет решение о снижении ключевой ставки. Такой прогноз дали эксперты «Деловой России», сообщает РИА Новости.

Согласно мнению главы подкомитета по публичным рынкам капитала объединения Алексея Лазутина, для бизнеса важнее не конкретное значение ставки, а формирование устойчивых ожиданий постепенного смягчения денежно-кредитной политики — при сохранении стабильного регуляторного фреймворка.

«Ключевую роль в решении компаний о выходе на публичный рынок капитала будет играть степень и динамика изменения регуляторной нагрузки — как для потенциальных, так и для действующих эмитентов», — подчеркнул Лазутин.

В то же время эксперты предупреждают: речь идёт не о резком развороте, а о сдержанной корректировке. Глава рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова считает, что ЦБ сохранит осторожный подход и в ближайшие месяцы не пойдёт на резкое ослабление ДКП. По её оценке, активное снижение ключевой ставки, вероятно, начнётся не ранее второй половины 2026 года — при условии устойчивого замедления инфляции и стабилизации внешних рисков.

Таким образом, декабрьское решение может стать первым шагом в новом цикле смягчения, однако регулятор, судя по всему, намерен действовать по принципу «постепенно и с оглядкой на риски».