Цена золота обновила исторический рекорд — фьючерсы превысили $4400 за унцию

В четверг, 18 декабря, мировые цены на золото достигли беспрецедентного уровня: фьючерс на драгметалл с поставкой в феврале 2026 года на торговой площадке Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) в ходе торгов подскочил до $4409,45 за тройскую унцию — абсолютного максимума за всю историю наблюдений.

Хотя к 20:30 по московскому времени котировки немного скорректировались — до $4362, — снижение относительно пика составило менее 1,1%, а по итогам дня цена осталась выше уровня закрытия предыдущей сессии (минус всего 0,28%).

Эксперты объясняют рекордный всплеск спросом на «безопасные» активы на фоне растущей геополитической нестабильности — включая эскалацию разногласий между США и Венесуэлой, а также продолжение конфликта на Украине. Дополнительным драйвером выступило ослабление доллара США к основным валютам, что делает золото, торгующееся в долларах, более привлекательным для инвесторов по всему миру.

«Золото вновь подтвердило статус главного актива-убежища в условиях неопределённости, — отмечают аналитики. — Рекордный уровень отражает не только краткосрочные риски, но и глубокие структурные сдвиги в доверии к традиционным резервным валютам».