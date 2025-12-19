Единый научный центр Минприроды России развивает научную экологическую кооперацию

Лекция на английском языке в МГУ в рамках Международной экологической школы

17 декабря в рамках Международной экологической школы, организованной химическим факультетом Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, состоялась публичная лекция на английском языке, посвященная роли химических наук в реализации Десятилетия ООН по восстановлению экосистем.

Лекцию провел заместитель директора Единого научного центра Минприроды России — ВНИИ «Экология», статс-секретарь Национального комитета Десятилетия ООН по восстановлению экосистем Вадим Олегович Петров. Выступление было ориентировано на международную аудиторию и направлено на расширение профессионального диалога о научных основах и технологических инструментах восстановления экосистем.

В ходе лекции были представлены ключевые подходы к восстановлению экосистем в логике Десятилетия ООН, а также российский опыт реализации восстановительных мер в Арктике. Отдельный блок был посвящен материалам Арктического национального досье, отражающего масштаб и структуру вклада России в восстановление арктических экосистем.

Подчеркивалась значимость государственной экологической политики в обеспечении устойчивости таких программ. В контексте арктической повестки отмечалась роль руководства страны и управленческих решений на уровне Правительства Российской Федерации, включая приоритеты, обеспечивающие реализацию природоохранных и восстановительных мероприятий в регионе.

Особое внимание было уделено тому, что экологическое восстановление и развитие «зеленых технологий» становятся взаимосвязанными направлениями. По словам докладчика, современное восстановление экосистем опирается не на «жесткие» инженерные подходы, а на технологические решения, совместимые с природными процессами, ресурсосберегающие и экологически безопасные.

С химической точки зрения, развитие зеленых технологий в сфере восстановления экосистем включает:

• применение малотоксичных и экологически приемлемых реагентов;

• разработку биоразлагаемых материалов и экологически безопасных растворителей;

• повышение энергоэффективности процессов мониторинга и ремедиации;

• снижение вторичных экологических эффектов при реализации восстановительных проектов.

В этой логике особое место занимают природоподобные и природоориентированные решения, которые «работают вместе с природой» и используют естественные механизмы самоочищения и восстановления. К таким подходам относятся, в частности, инженерные системы природного типа для очистки воды, биогеохимические барьеры для иммобилизации загрязнителей, почвенные улучшители для восстановления круговорота питательных веществ, а также био-вдохновленные материалы и решения, повышающие устойчивость экосистем.

В рамках мероприятия была подчеркнута важность подготовки специалистов, способных работать на стыке фундаментальной науки, прикладных технологий и экологической политики. Отмечалось, что для студентов химического профиля открываются перспективные траектории профессионального развития в сфере экологического мониторинга, разработки чистых технологий, аналитических решений для оценки восстановления и научного сопровождения природоохранных проектов.

Международный характер школы был поддержан участием иностранных студентов.

Участникам были обозначены возможности для научной и образовательной кооперации, включая совместные проекты и исследовательские инициативы в области зеленых и природоподобных технологий, а также научного обеспечения восстановления экосистем.

Проведение лекции стало частью последовательной работы Единого научного центра Минприроды России по развитию научной экологической кооперации и укреплению профессионального диалога с международным академическим сообществом по приоритетным направлениям экологической политики и устойчивого развития.