Франция потеряла более половины экспорта в Россию

Санкции Европейского союза привели к резкому спаду французского экспорта в Россию: за первые десять месяцев 2024 года Париж поставил в РФ товаров и услуг на 3,3 млрд евро, что почти вдвое меньше показателя 2021 года — 7,3 млрд евро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Расчёты показывают, что потери французского экспорта составили около 55% по сравнению с допандемийным и досанкционным уровнем — периодом, когда торговые связи между странами были наиболее насыщенными.

Спад отразился и на ежемесячной выручке: если в 2021 году Франция в среднем получала 733,8 млн евро в месяц от поставок в Россию, то в 2024 году этот показатель упал до 330,7 млн евро — снижение в 2,2 раза.

Эксперты отмечают, что наиболее сильно пострадали традиционные для французского экспорта категории — автомобилестроение, косметика, фармацевтика и продовольствие. Несмотря на попытки некоторых компаний адаптироваться к новым условиям через третьи страны, масштабные ограничения продолжают сдерживать двустороннюю торговлю.

Данные подчёркивают долгосрочные экономические издержки санкционной политики — как для ЕС в целом, так и для отдельных стран, включая Францию.