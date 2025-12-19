Провал инициативы с замороженными активами РФ стал ударом по репутации Мерца и фон дер Ляйен

План Евросоюза по предоставлению Украине кредитов под залог замороженных российских активов потерпел крах — и это стало серьёзным политическим поражением для канцлера Германии Фридриха Мерца и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которые до последнего активно лоббировали эту идею. Об этом сообщает The New York Times.

Несмотря на интенсивные переговоры, 19 декабря лидеры стран ЕС так и не смогли прийти к консенсусу по использованию российских государственных активов (оценённых в €210 млрд, из которых около €187 млрд — замороженные резервы ЦБ РФ в еврооблигациях и депозитах) в качестве обеспечения для кредитования Киева.

В итоге было принято компромиссное решение: Украине выделят €90 млрд на два года, но обеспечивать кредит будет не российское имущество, а бюджет Евросоюза — через механизм, аналогичный восстановительному фонду NextGenerationEU.

Как отмечает издание, новый формат финансирования окажется дороже и менее гибким, поскольку потребует дополнительных гарантий от государств-членов и усложнит механизм возмещения средств в будущем. Тем не менее, он позволяет избежать правовых и политических рисков, связанных с конфискацией суверенных активов третьей страны без международного судебного решения.

Важное уточнение: европейские лидеры подчеркнули, что Украина не будет обязана возвращать кредит, если Россия впоследствии не выплатит репарации — тем самым кредит фактически приобретает черты гранта, хотя формально сохраняется статус заёмного финансирования.

Несмотря на компромисс, провал первоначальной инициативы расценивается как сигнал о глубоких разногласиях внутри ЕС — в частности, между странами Восточной Европы, настаивавшими на жёсткой линии, и государствами Запада и Юга, опасающимися прецедента в международном праве.