Президент России Владимир Путин завершил ежегодную «прямую линию» — масштабную телефонную и пресс-конференцию с ответами на вопросы граждан и журналистов. Мероприятие прошло в формате итогов года и продолжалось несколько часов. Ниже — главные тезисы с выступления главы государства.

Путин заявил, что Россия готова и хочет завершить конфликт мирными средствами, но на основе принципов, сформулированных в 2024 году, и после устранения «первопричин кризиса».

Президент подчеркнул, что после «освобождения Курской области» стратегическая инициатива якобы полностью на стороне российских войск, которые, по его словам, наступают «по всей линии соприкосновения».