Путин завершил прямую линию "Итоги года"

Президент России Владимир Путин завершил ежегодную «прямую линию» — масштабную телефонную и пресс-конференцию с ответами на вопросы граждан и журналистов. Мероприятие прошло в формате итогов года и продолжалось несколько часов. Ниже — главные тезисы с выступления главы государства.
1. Война в Украине: мир, переговоры и условия
-
Путин заявил, что Россия готова и хочет завершить конфликт мирными средствами, но на основе принципов, сформулированных в 2024 году, и после устранения «первопричин кризиса».
-
Президент подчеркнул, что после «освобождения Курской области» стратегическая инициатива якобы полностью на стороне российских войск, которые, по его словам, наступают «по всей линии соприкосновения».
-
При этом он вновь обвинил Киев в отказе от мирных переговоров и повторил традиционные нарративы о роли Запада в конфликте.
2. Мир и дипломатия
-
Путин подтвердил готовность к диалогу, но подчеркнул, что любое соглашение должно учитывать ключевые интересы России.
-
Он также отметил определённые «сигналы» со стороны украинского руководства о возможном диалоге, но без конкретных сроков или деталей переговоров.
3. Экономика и социальная политика
-
Глава государства суммировал экономические результаты: официальный рост ВВП, по его словам, около 1 % за год и снижение инфляции.
-
Путин говорил о демографических инициативах, поддержке семей и важности повышения уровня жизни, а также о необходимости роста рождаемости.
4. Внутренние вопросы и общественный резонанс
-
Граждане задавали вопросы не только о войне, но и о пенсиях, налогах, инфраструктуре, здравоохранении и других социальных темах.
-
В эфире отражались и критические, саркастические сообщения из зала и от телезрителей, отражающие недовольство качеством жизни и работой власти.
5. Геополитика и отношения с Западом
-
Путин вновь обвинил западные страны в попытках создать из России «образ врага» и заявил, что новые военные операции не будут нужны при уважении к российским интересам.
-
Он также коснулся темы европейской политики и заявил о важности сотрудничества, но на равных условиях.
*Список организаций, внесенных в реестр иностранных агентов и запрещенных на территории Российской Федерации
**Список организаций, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации
***Перечень НКО, ликвидированных или запрещенных по ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»