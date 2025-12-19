Путин завершил прямую линию "Итоги года"

Семен Софин
Президент России Владимир Путин завершил ежегодную «прямую линию» — масштабную телефонную и пресс-конференцию с ответами на вопросы граждан и журналистов. Мероприятие прошло в формате итогов года и продолжалось несколько часов. Ниже — главные тезисы с выступления главы государства.

1. Война в Украине: мир, переговоры и условия

  • Путин заявил, что Россия готова и хочет завершить конфликт мирными средствами, но на основе принципов, сформулированных в 2024 году, и после устранения «первопричин кризиса».

  • Президент подчеркнул, что после «освобождения Курской области» стратегическая инициатива якобы полностью на стороне российских войск, которые, по его словам, наступают «по всей линии соприкосновения».

  • При этом он вновь обвинил Киев в отказе от мирных переговоров и повторил традиционные нарративы о роли Запада в конфликте.

2. Мир и дипломатия

  • Путин подтвердил готовность к диалогу, но подчеркнул, что любое соглашение должно учитывать ключевые интересы России.

  • Он также отметил определённые «сигналы» со стороны украинского руководства о возможном диалоге, но без конкретных сроков или деталей переговоров.

3. Экономика и социальная политика

  • Глава государства суммировал экономические результаты: официальный рост ВВП, по его словам, около 1 % за год и снижение инфляции.

  • Путин говорил о демографических инициативах, поддержке семей и важности повышения уровня жизни, а также о необходимости роста рождаемости.

4. Внутренние вопросы и общественный резонанс

  • Граждане задавали вопросы не только о войне, но и о пенсиях, налогах, инфраструктуре, здравоохранении и других социальных темах.

  • В эфире отражались и критические, саркастические сообщения из зала и от телезрителей, отражающие недовольство качеством жизни и работой власти.

5. Геополитика и отношения с Западом

  • Путин вновь обвинил западные страны в попытках создать из России «образ врага» и заявил, что новые военные операции не будут нужны при уважении к российским интересам.

  • Он также коснулся темы европейской политики и заявил о важности сотрудничества, но на равных условиях.





