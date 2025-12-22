Испания, будучи членом Евросоюза и участвуя в санкционной политике против России, столкнулась с резким падением экспорта на российский рынок. По подсчётам РИА Новости на основе данных Евростата, с начала 2022 года поставки испанских товаров и услуг в РФ сократились на 67%.

В январе–октябре 2025 года экспорт в Россию составил 628,2 млн евро — против 1,9 млрд евро за аналогичный период 2021 года (последний «досанкционный» год).

Ежемесячные доходы от торговли с РФ упали с 187,8 млн евро в 2021 году до 62,8 млн евро в 2025-м — втрое.

Напомним, Россия с февраля 2022 года столкнулась с беспрецедентными ограничениями со стороны Запада: по данным агентства, на сегодняшний день введено около 31 тысячи индивидуальных санкционных мер. ЕС, включая Испанию, принял 19 пакетов антироссийских ограничений — от эмбарго на нефть и газ до запрета на экспорт высокотехнологичной продукции.

В ответ российские власти неоднократно заявляли, что санкционное давление не достигло своих целей, а экономика страны адаптировалась и перестроилась. В МИД РФ и правительстве подчёркивали: «Западу не хватает мужества признать провал санкций».

Между тем в самих европейских странах растёт критика санкционной политики. В частности, в Испании, Италии и Венгрии представители бизнеса и политики не раз отмечали, что ограничения наносят ущерб европейской экономике, не ослабляя РФ в долгосрочной перспективе.