Правительство утвердило первые направления использования цифрового рубля в бюджете

Правительство РФ утвердило перечень бюджетных расходов, по которым с 2026 года может применяться цифровой рубль (ЦР). В список вошли ключевые статьи государственных трат:

социальные выплаты и пособия населению,

заработная плата и иные вознаграждения для работников бюджетной сферы,

капитальное строительство и реконструкция,

ремонт и техническое обслуживание объектов госсобственности.

Этот перечень разработан в рамках федерального закона № 303-ФЗ от 31 июля 2025 года, который вносит изменения в Бюджетный кодекс и впервые закрепляет возможность исполнения федерального бюджета с использованием счета цифрового рубля Казначейства России.

Как пояснили в пресс-службе Минфина, внедрение будет проходить поэтапно:

С 1 января 2026 года — переводы в бюджеты и перечисления средств федеральным учреждениям;

С 1 июля 2027 года — расширение на бюджеты субъектов РФ и муниципалитетов, а также операции с внебюджетными фондами (ПФР, ФСС, ФОМС) и другими получателями бюджетных средств.

«Минфин совместно с Банком России продолжает вести системную работу по интеграции цифрового рубля в бюджетный процесс. Это повышает прозрачность, скорость и контрольируемость расходования средств», — отметили в ведомстве.

Напомним, цифровой рубль — третья форма национальной валюты (после наличных и безналичных), выпускаемая ЦБ и хранящаяся в специальных кошельках. В 2024–2025 гг. прошли успешные пилоты с участием банков, предприятий и граждан. Теперь начинается этап масштабного внедрения в публичные финансы.