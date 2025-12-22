Сбербанк снизил ставки по кредитам: потребительские — до 19,4%, ипотека на «Домклик» — до 15,9%. Изменения вступают в силу с 22 и 25 декабря; ставки по вкладам пока остаются без изменений

Сбербанк объявил о снижении ставок по ключевым кредитным продуктам. С 22 декабря 2025 года минимальная ставка по потребительским кредитам наличными составит 19,4% годовых — на 0,5 п.п. ниже текущей ставки для зарплатных клиентов (19,9%). Для незарплатных клиентов снижение ещё заметнее: ранее минимальная ставка составляла 21,9%.

«Это очередной шаг в рамках смягчения кредитной политики на фоне замедления инфляции и сигналов регулятора», — отметили в банке.

Ипотека: самые выгодные условия — на «Домклик»

С 25 декабря Сбер улучшит условия по рыночной ипотеке на объекты, размещённые в его сервисе «Домклик»:

На новостройки — от 15,9% годовых (сейчас — от 17,4%);

На вторичное жильё — от 16,5% (сейчас — от 17,0%).

Таким образом, снижение составит 1,5 п.п. для первичного рынка и 0,5 п.п. для вторичного. Льготные условия будут доступны при оформлении онлайн и выборе объекта из каталога «Домклик», что позволяет сократить операционные издержки и перенаправить часть экономии клиентам.

Вклады: ставки сохраняются

Представитель Сбербанка подтвердил, что условия по сберегательным продуктам меняться не будут — как минимум до 5 января 2026 года. Максимальная ставка по вкладам остаётся на уровне до 16% годовых (в зависимости от срока, суммы и способа открытия).

Эксперты отмечают, что снижение кредитных ставок идёт в русле общего тренда: после декабрьского снижения ключевой ставки Банком России (до 14,5%) и ФРС (до 3,5–3,75%) крупные кредитные организации постепенно передают эффект смягчения на розничные продукты. Однако разрыв между ставками по кредитам и вкладам остаётся значительным — что отражает по-прежнему высокую инфляционную и рисковую премию на российском финансовом рынке.