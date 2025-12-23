Цена нефти Urals упала почти до $34 на фоне усиления санкционного давления США

Стоимость российской нефти марки Urals снизилась почти до $34 за баррель, сообщает агентство Bloomberg, подчёркивая сохраняющееся влияние западных санкций на российскую экономику. Для сравнения, марка Brent в тот же период торгуется на уровне около $61 за баррель, что формирует рекордный дисконт для российской «тяжёлой» нефти.

По мнению аналитиков Bloomberg, низкая цена создаёт для нефтеперерабатывающих заводов — особенно в странах Азии и на Ближнем Востоке — сильные финансовые стимулы игнорировать санкционные ограничения и продолжать закупки российской нефти. Ранее подобная динамика уже приводила к частичной нормализации цен на Urals после первоначального обвала: спрос со стороны «санкционно-устойчивых» покупателей смягчал эффект ограничений.

Напомним, 17 декабря Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что США готовят новую волну санкций против России, если в ближайшее время не будет достигнуто мирное соглашение по урегулированию конфликта на Украине. Это усиливает неопределённость на рынке и давит на премии за риски при работе с российскими энергоносителями.

В Кремле на это отреагировали сдержанно, но принципиально. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что любые антироссийские санкции подрывают усилия по восстановлению диалога между Москвой и Вашингтоном и затрудняют поиск дипломатических решений.

Эксперты отмечают, что, несмотря на бюджетную устойчивость за счёт профицита и резервов, длительное сохранение глубокого дисконта Urals может оказать давление на доходы российского бюджета в 2026 году — особенно при возможном ужесточении ценового потолка и логистических ограничений.