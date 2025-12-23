Первая частная космическая ракета Южной Кореи потерпела крушение после старта

Первый коммерческий запуск южнокорейской частной космической компании Innospace завершился неудачей: ракета-носитель малой массы «Ханбит-Нано» разрушилась в полёте.

Трансляцию запуска вел сам застройщик в прямом эфире. Первые минуты миссии проходили штатно: ракета успешно стартовала с космодрома, поднялась в воздух и даже передавала телеметрию и видео с бортовых камер. Однако примерно через минуту полёта на экране появилось сообщение: «Во время полета произошла аномалия» — после чего видеосигнал прервался.

В центре управления полётом сотрудники выглядели растерянными, данные с ракеты больше не поступали. Позднее южнокорейское агентство Ренхап, ссылаясь на источники в отрасли, предположило, что «Ханбит-Нано», вероятно, взорвалась в воздухе.

Этот запуск несколько раз откладывался из-за технических неполадок, что подчёркивает сложность задачи для компании, выступающей первопроходцем в сфере частной космонавтики Южной Кореи. «Ханбит-Нано» — двухступенчатая ракета длиной около 23 метров, рассчитанная на вывод до 150 кг полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту.

Innospace заявила, что проведёт детальное расследование причин аварии и планирует продолжить программу, несмотря на неудачу. Эксперты отмечают, что несмотря на провал, сам факт проведения коммерческого запуска знаменует важный этап в развитии частного космического сектора страны.