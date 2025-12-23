Первая городская конференция «Наследие Победы»: монументальное искусство как инфраструктура исторической памяти Москвы

15 декабря 2025 года в Москве состоялась Первая городская конференция «Наследие Победы: Развитие городской скульптуры и монументального искусства, посвящённых Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Конференция стала первой специализированной городской площадкой, объединившей представителей органов власти, учреждений культуры, научного и экспертного сообщества для обсуждения роли монументального искусства в сохранении исторической памяти и формировании долгосрочной культурной политики столицы в год 80-летия Победы.

Контекст и значение конференции

Формат первой городской конференции был задуман как точка сборки профессионального разговора о мемориальном наследии Москвы — не только как о художественном или историческом феномене, но и как о сложной инфраструктуре, требующей системного управления, институциональной поддержки и современного языка интерпретации. В центре внимания оказались памятники, мемориальные комплексы и мемориальные доски, формирующие культурный рельеф города и повседневное пространство памяти.

Открывая конференцию, Степан Орлов, заместитель Председателя Московской городской Думы, председатель Совета отделения Российского исторического общества в Москве, сопредседатель оргкомитета конференции, подчеркнул символичность события. По его словам, 2025 год — это не только год 80-летия Победы, но и момент осмысления того, как город работает с наследием войны сегодня и какие формы памяти будут переданы следующим поколениям. Он отметил, что Москва обладает уникальным массивом памятников и мемориальных объектов, и задача города — не только сохранять их физически, но и обеспечивать их актуальность в современной культурной среде.

Государственная и общественная поддержка

От имени Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы с приветствием к участникам выступил Артур Берлов, заместитель председателя Комитета, доктор исторических наук. В обращении председателя Комитета Екатерины Драгуновой было подчеркнуто, что городская скульптура и монументальное искусство являются «живой памятью поколений», соединяющей прошлое и будущее, а проведение конференции и развитие сопутствующих проектов — важный шаг в деле сохранения исторической правды и патриотического воспитания.

Берлов также отметил, что поддержка подобных инициатив для города носит системный характер и выходит за рамки отдельных мероприятий, включая работу с молодёжью, образовательные и культурные форматы, направленные на формирование устойчивого интереса к истории и культурному наследию.

Общественная перспектива и работа с молодёжью

О значении конференции для общественной среды говорила Арина Шарапова, заместитель председателя Общественной палаты города Москвы. Она подчеркнула, что память о Великой Отечественной войне не должна ограничиваться юбилейными датами и разовыми акциями. «Память — это наше настоящее и наша сила», — отметила она, обратив внимание на необходимость системной работы с молодёжью, школьниками и студентами, многие из которых сегодня слабо ориентируются в истории своего города и памятниках, находящихся рядом с ними.

По словам Шараповой, развитие экскурсионных и образовательных маршрутов по памятникам Москвы, посвящённым Великой Отечественной войне и Московскому народному ополчению, может стать важным инструментом вовлечения молодого поколения в культурную и историческую повестку.

Монументальное искусство как часть городской среды

Содержательная часть конференции была выстроена вокруг понимания монументального искусства как неотъемлемой части городской среды. В ряде докладов прозвучала ключевая формула: мемориальные комплексы — это материальные носители памяти, которые формируют визуальный и смысловой ландшафт города.

Отдельное внимание было уделено вопросам профессиональной терминологии и художественной корректности. Участники подчёркивали, что монументальное искусство Великой Отечественной войны обладает собственной художественной логикой и не может рассматриваться вне контекста эпохи. Прозвучала позиция о необходимости точного профессионального языка при описании памятников, без упрощений и стилистических подмен.

Практика сохранения и управления памятниками

Значительный блок обсуждения был посвящён практическим вопросам учёта, содержания и сохранения памятников. Антон Горянов, представитель Департамента культурного наследия города Москвы, рассказал о масштабах мемориального фонда столицы и о том, что значительная часть памятников и мемориальных досок посвящена событиям и участникам Великой Отечественной войны.

Он обратил внимание на сложности, возникающие при изменении градостроительного контекста, особенно на территориях бывших промышленных предприятий, где в советское время устанавливались памятники локального значения. По его словам, такие объекты требуют не только охраны, но и продуманного развития, чтобы в новых архитектурных условиях они сохраняли уважительный и осмысленный облик.

Институциональная рамка и долгосрочные проекты

Сопредседатель оргкомитета конференции Вадим Петров, заместитель директора Единого научного центра Минприроды России ВНИИ «Экология», директор Института СТЭИ, обозначил концептуальную рамку всей дискуссии. Он подчеркнул, что монументальное искусство — это не «декор памяти», а особый тип общественного высказывания, читаемый в повседневных маршрутах города: по дороге на работу, в школу, к дому.

По словам Петрова, историческая память «размывается, если не поддерживается институционально и культурно», и именно поэтому проекты, связанные с фестивалем и конференцией, рассматриваются как системные культурно-исторические инициативы, а не как разовые акции. Он отметил важность не только комплексной инвентаризации памятников и мемориальных досок, но и их включения в образовательную и культурную повестку города через современные форматы — от цифровых платформ до печатных изданий.

Роль учреждений культуры

В работе конференции в качестве сомодератора принял участие Владимир Коптев-Дворников, директор ГБУК города Москвы «Дом Лосева — научная библиотека и мемориальный музей», председатель экспертного совета Фонда «Зелёная гвоздика». В этом статусе он обеспечивал содержательную координацию дискуссии и формирование единого методологического поля обсуждения. В рамках конференции Владимир Коптев-Дворников также выступил с докладом, посвящённым мемориалу «Могила Неизвестного солдата», представив сравнительный анализ практик увековечения памяти в различных странах и культурных традициях. В выступлении мемориал был рассмотрен не только как объект монументального искусства, но и как философская категория коллективной памяти, выражающая представление об анонимном подвиге и универсальном долге общества перед историей. Отдельное внимание было уделено роли научных и культурных институтов в формировании языка монументального искусства, способного соединять историческое знание, философское осмысление и современный городской контекст. В этом ключе Дом Лосева был обозначен как один из методологических центров конференции, обеспечивающий философскую и гуманитарную рамку осмысления монументального наследия и его значения для формирования культурной политики памяти.

Отдельный акцент был сделан на роли учреждений культуры как интеллектуальных центров политики памяти. Ромуальд Крылов-Иодко, директор Библиотеки-читальни им. И. С. Тургенева, отметил, что библиотека в данном случае выступает не просто площадкой, а активным участником формирования смыслов и профессионального диалога. По его словам, задача учреждений культуры — создавать пространство для взаимодействия историков, художников, архитекторов, общественных деятелей и горожан, заинтересованных в сохранении наследия Победы.

Философия и методология монументального искусства

Отдельное место в работе конференции было уделено философским и методологическим основаниям монументального искусства как особой формы культурной памяти. В ходе обсуждения было подчеркнуто, что памятник и мемориальный комплекс выступают не только художественными объектами, но и устойчивыми носителями общественного смысла, формирующими ценностные ориентиры и историческое самосознание в городской среде.

Участники конференции отметили, что монументальное искусство требует рассмотрения в междисциплинарной рамке, объединяющей историю, философию, искусствоведение, архитектуру и культурную политику. Такой подход позволяет избежать упрощённой интерпретации памятников как исключительно визуальных или декоративных элементов и рассматривать их как форму общественного высказывания, фиксирующую представления о подвиге, ответственности и преемственности поколений.

В этом контексте особое значение было придано роли научных и культурных институтов, способных обеспечивать методологическое сопровождение работы с монументальным наследием. Было отмечено, что философское осмысление мемориальных объектов позволяет выработать единый язык интерпретации, применимый как к классическим памятникам советского периода, так и к современным формам увековечения памяти.

Дом Лосева — научная библиотека и мемориальный музей — был обозначен как один из методологических центров подобной работы. Его деятельность рассматривается как пример институциональной платформы, объединяющей философскую традицию, академическое знание и практику культурной политики. В рамках конференции была зафиксирована необходимость дальнейшего развития подобных центров как пространств экспертного диалога, формирования научно обоснованных подходов к интерпретации монументального искусства и их интеграции в образовательную и культурную повестку города.

Выступления участников конференции

Содержательная программа конференции была выстроена как последовательный профессиональный разговор — от институциональных и управленческих рамок сохранения памяти к художественным, образовательным и общественным практикам работы с монументальным наследием. В центре внимания оказались не только знаковые мемориальные объекты, но и способы их осмысления, включения в современную городскую среду и передачи исторического смысла следующим поколениям. Эти подходы нашли развитие в докладах участников конференции, представивших широкий спектр научных, художественных и практико-ориентированных позиций. В рамках конференции прозвучали доклады и выступления, раскрывающие различные аспекты сохранения, интерпретации и развития монументального наследия Великой Отечественной войны.

Алла Кирилина, проректор по научной деятельности Российского государственного социального университета, доктор филологических наук, профессор, представила доклад, посвящённый Федеральному военному мемориалу «Пантеон» как одному из ключевых образцов постсоветского монументального искусства. В своём выступлении она рассмотрела мемориал как новый тип национального пространства памяти, сочетающий архитектурную символику, государственный нарратив и образовательную функцию.

Марина Набокина, доцент Московского городского педагогического университета, кандидат исторических наук, сосредоточила внимание на образовательном потенциале памятников мемориальной культуры Северо-Восточного административного округа Москвы. В докладе были обозначены возможности интеграции памятников Великой Отечественной войны в программы высшего образования и практики подготовки будущих педагогов и экскурсоводов.

Павел Сапотько, заведующий экспозиционно-мемориальным отделом «Пресня» Государственного центрального музея современной истории России, председатель молодёжного совета музея, выступил с докладом о монументальной политике России и Беларуси в контексте сохранения исторической памяти. Он обозначил общие подходы двух стран к мемориальной культуре, а также значение межгосударственного и межрегионального сотрудничества в сфере увековечения памяти о войне.

Пётр Баранов, член-корреспондент Российской академии художеств, член правления Московского союза художников, заместитель председателя правления Объединения московских скульпторов, представил доклад, посвящённый опыту восстановления уничтоженных памятников истории России в недружественных странах. В выступлении был сделан акцент на художественных, этических и политико-культурных аспектах возвращения утраченных образов памяти.

Татьяна Астраханцева, заведующая отделом проблем художественного образования Научно-исследовательского института Российской академии художеств, академик, доктор искусствоведения, презентовала коллективную монографию «Победа — стиль эпохи. Академический взгляд». Выступление было посвящено анализу художественного языка послевоенного монументального искусства и необходимости точной научной интерпретации этого периода.

Наталия Мельяновская, региональный председатель общественного совета проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» в городе Москве, посвятила доклад практическим механизмам сохранения и популяризации памятников Великой Отечественной войны. Особое внимание было уделено роли общественных инициатив и работе с молодёжью в сфере мемориальной культуры.

Совместный доклад Александры Воскресенской, архитектора, кандидата архитектуры, члена Совета Ассоциации «Гильдия профессионалов ландшафтной индустрии», и Нины Новоселовой, почётного строителя Российской Федерации, председателя Совета Межрегиональной ассоциации архитекторов и проектировщиков, был посвящён региональным практикам мемориального строительства. В выступлении были рассмотрены современные подходы к созданию памятников, включая проекты в Мариуполе, а также осмыслена тема образа «Родины-матери» и формирования мемориальных аллей как пространства коллективной памяти и сопричастности.

Лола Звонарева, профессор, доктор исторических наук, секретарь Союза писателей Москвы, в своём выступлении обратилась к литературному и гуманитарному измерению памяти о Великой Отечественной войне, подчеркнув роль слова, текста и культурного нарратива в осмыслении монументального искусства.

Фёдор Дядичев, старший научный сотрудник Музея Москвы, представил доклад о памятниках Великой Отечественной войны на карте Москвы. Он обозначил проблемы доступности, известности и систематизации мемориальных объектов, а также значение научного сопровождения при работе с городской картой памяти.

Итоги и перспективы

По итогам конференции участники зафиксировали несколько ключевых направлений дальнейшей работы: необходимость развития единого подхода к учёту и сохранению монументального наследия, укрепление роли городских и общественных институтов в работе с памятью, расширение образовательных и экскурсионных форматов, а также поддержание профессиональных стандартов в интерпретации и развитии памятников Великой Отечественной войны.

Первая городская конференция «Наследие Победы» стала важным шагом в формировании долгосрочной культурной политики памяти Москвы. В год 80-летия Победы она обозначила переход от юбилейного осмысления к системной работе с наследием, ориентированной на будущее и на сохранение связи поколений в городской среде.

Справка

Первая городская конференция «Наследие Победы: Развитие городской скульптуры и монументального искусства, посвящённых Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» состоялась 15 декабря 2025 года в Библиотеке-читальне им. И. С. Тургенева в рамках проекта Фонда «Зелёная гвоздика» «I Московский фестиваль городской скульптуры и монументального искусства», реализуемого при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы и ОАО «РЖД».

Проект «I Московский фестиваль городской скульптуры и монументального искусства, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», целью которого является содействие сохранению и популяризации исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. среди жителей города Москвы через средства искусства и культуры. Проект создаёт новое культурное пространство, которое объединит творческие инициативы и образовательные мероприятия, направленные на увековечение подвига народа в годы войны и на вовлечение молодежи в изучение истории своей страны. В городском пространстве Москвы установлено множество памятников и мемориальных знаков, посвященных Великой Отечественной войне, однако значительная часть этих объектов остается малоизвестной. Ежедневно тысячи жителей и гостей столицы проходят мимо памятников, не зная об их истории и значении. Молодёжь всё реже проявляет интерес к теме войны, а ветераны хотят быть уверены, что память о их подвиге не исчезнет с уходом поколений. Проект призван решить эту проблему путем привлечения внимания широкой аудитории к памятникам монументального искусства, связанным с ВОВ, через современные форматы подачи материала.

Проект реализауется при поддержке Комитета общественных связей и молодёжной политики города Москвы и ОАО «РЖД»

Оператор проекта «I Московский фестиваль городской скульптуры и монументального искусства, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» - Фонд развития культурных, образовательных и экологических инициатив «Зелёная гвоздика», созданный 3 августа 2000 года, осуществляет свою деятельность для целей содействия культуре, образованию и экологии, а также реализует национальный социально значимый проект, направленный на устойчивое развитие России через взаимодействие гражданского общества, государства и бизнеса. Фонд более 25 лет решает задачи организации, разработки и реализации программ, проектов и мероприятия в сфере культуры, образования и экологии (как на территории Российской Федерации, так и за её пределами), содействия научным исследованиям и разработкам в этих сферах. Деятельность Фонда охватывает практически все целевые группы. Главная задача фонда — глубинная SDG-трансформация социальной, образовательной и культурной сферы. Большинство проводимых мероприятий - федерального уровня и проводятся при поддержке федеральных органов государственной власти, в том числе Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Общественной палаты РФ, администраций субъектов Российской Федерации, институтов гражданского общества, научного сообщества и представителей креативных индустрий. Фонд взаимодействует со структурами ООН и другими международными организациями, развивает многоформатное сотрудничество и инициативы в области устойчивого развития с несколькими десятками зарубежными партнерами из разных стран мира, с более чем ста российских общественных организаций, федеральных органов исполнительной и законодательной власти, субъектами Российской Федерации. Мероприятия Фонда ежегодно собирают участников из нескольких десятков стран и регионов, более 100 представителей СМИ ежегодно работают на мероприятиях, в аналитическую и экспертную работу вовлечены несколько сотен экспертов в России и за рубежом.