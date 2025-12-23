Рынок жилой недвижимости в России вступает в фазу восстановления

После затишья в начале 2025 года, вызванного высокими ставками по рыночной ипотеке и сокращением господдержки, рынок жилой недвижимости демонстрирует устойчивые признаки восстановления. Ключевым катализатором стал начавшийся во второй половине года цикл снижения ключевой ставки ЦБ РФ.

По оценкам экспертов, в 2026 году рост спроса будет обеспечиваться двумя основными факторами:

— на вторичном рынке — реализация отложенного спроса, накопленного за период неопределённости;

— на первичном — сохраняющаяся активность в рамках программы семейной ипотеки, несмотря на готовящиеся изменения.

С 1 февраля 2026 года в программу вводятся существенные ограничения:

запрещается оформление нескольких льготных кредитов на одну семью;

исключается возможность привлечения так называемых «доноров» — созаемщиков, формально отвечающих требованиям программы, но не являющихся фактическими покупателями.

Эти меры спровоцировали волну ускоренных сделок в конце года. Как сообщил генеральный директор девелоперской компании «Люди» Денис Жалнин, доля продаж по семейной ипотеке в ноябре и начале декабря превысила 80%, тогда как в период с января по октябрь показатель колебался от 50% (февраль) до 71% (июль).

«Люди, которые откладывали улучшение жилищных условий в ожидании более выгодных условий, сейчас стремятся успеть оформить кредит до вступления новых правил в силу», — пояснил эксперт.

Аналитики отмечают: несмотря на сдержанный старт года, рынок не ушёл в рецессию — он трансформировался. В 2026 году ожидается постепенное восстановление баланса между первичным и вторичным сегментами, при этом государственные программы останутся важным, но уже не единственным драйвером спроса.