«Справедливая Россия» предложила вернуть работающим пенсионерам 468,5 тыс. рублей за годы отмены индексации

Фракция «Справедливая Россия — За правду» направила в правительство РФ законопроект, предусматривающий погашение задолженности перед работающими пенсионерами за период отмены индексации их пенсий. Об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов в интервью «Газете.Ru».

По его словам, с 2016 по конец 2024 года — восемь с половиной лет — пенсии работающим пенсионерам не индексировались, в отличие от неработающих. В результате, по расчётам партии, каждый из них недополучил в среднем 468,5 тысячи рублей.

«Мы предлагаем погасить этот долг перед людьми, которые, несмотря на выход на пенсию, продолжали трудиться, внося свой вклад в экономику страны», — подчеркнул Миронов.

Он напомнил, что «Справедливая Россия» с самого начала выступала против отмены индексации как противоречащей Конституции РФ. В частности, в статье 75 Основного закона закреплено, что в России формируется система пенсионного обеспечения на принципах всеобщности, справедливости и солидарности поколений, а пенсии подлежат индексации не реже одного раза в год — без каких-либо оговорок относительно трудоустройства пенсионера.

«Конституция не делит пенсионеров на работающих и неработающих. Она не допускает избирательного подхода к индексации. Между тем государство индексировало пенсии неработающим, а работающим — отказало. Это нарушение не только моральных, но и правовых норм», — отметил политик.

Законопроект направлен на обеспечение конституционного права граждан на справедливое пенсионное обеспечение и, по мнению авторов, может стать важным шагом в восстановлении социальной справедливости.

Дальнейшее рассмотрение инициативы будет зависеть от позиции правительства и профильных комитетов Госдумы.