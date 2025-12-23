Торжественное открытие уличной экспозиции прошло в рамках проекта «I Московский фестиваль городской скульптуры и монументального искусства…» при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

15 декабря 2025 года состоялось торжественное открытие уличной фотовыставки «Вечный огонь памяти: скульптурные истории Победы» — экспозиции, посвящённой памятникам, монументам и мемориальным доскам Великой Отечественной войны. Выставка открыта в рамках проекта «I Московский фестиваль городской скульптуры и монументального искусства, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», реализуемого при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы. Принципиальная особенность выставки — уличный формат: память вынесена в городскую среду, где её ежедневно встречает самый широкий горожанин, а не только «подготовленный посетитель».

Открывая церемонию, Степан Орлов, заместитель Председателя Московской городской Думы, председатель Совета отделения Российского исторического общества в Москве, сопредседатель Оргкомитета Конференции, подчеркнул, что уличная выставка — часть последовательного комплекса мероприятий, объединяющих профессиональное обсуждение и публичное городское присутствие темы. «…выставка получилась очень интересная, блестящие фотографии, новые неожиданные ракурсы», — отметил он, добавив: «После открытия выставки откроется конференция, посвященная нашим великим памятникам». Среди организаций и партнёров: Фонд «Зеленая гвоздика», Дом Лосева, Библиотека Тургенева, Экологическая палата России, Московская городская Дума, Общественная палата Москвы, Фонд Бецкова, Союз художников Москвы.

О смысле выставки как о форме культурного «собирания» памяти в городской среде говорил Владимир Коптев‑Дворников, директор ГБУК города Москвы «Дом Лосева — научная библиотека и мемориальный музей», председатель экспертного совета Фонда «Зеленая гвоздика», профессор ВШЭ, к.э.н. Он отметил, что выставка помогает увидеть, «как [Победа] запечатлена в камне и в бронзе в нашей столице», и предложил воспринимать экспозицию как синтетическое художественное высказывание: «Мы не случайно назвали нашу выставку симфонией, потому что считаем, что есть безусловная синергия между этим скульптурным искусством, изобразительным искусством, архитектурой, музыкой…».

Тему долговременности культурной памяти, выходящей за рамки календарных юбилеев, обозначила Арина Шарапова, российская телеведущая, тележурналист, преподаватель и общественный деятель, заместитель председателя Общественной палаты города Москвы. «Наша память о Победе — это не только уважение к прошлому, это внутренняя сила страны. Именно память делает общество устойчивым, объединяет поколения и формирует ценностный фундамент будущего. Пока эта память жива в городской среде, в культуре, в человеческом внимании, она продолжает работать — укреплять нас и как город, и как страну», — подчеркнула Арина Шарапова, заместитель председателя Общественной палаты города Москвы. Она подчеркнула, что значимость подобных проектов не исчерпывается «юбилейным годом», отметив важность сохранения внимания к теме и после юбилейных дат.

Ключевой акцент церемонии — «вынос памяти в город» — прозвучал в выступлении Вадима Олеговича Петрова, председателя Общественного совета при Росгидромете; директора Института СТЭИ; статс‑секретаря Национального комитета Десятилетия ООН восстановления экосистем; члена Российской делегации в UNESCO; заместителя директора Единого научного центра Минприроды России ВНИИ Экология. По его словам, выставка — это «выставку, которая принципиально размещена не в закрытом зале, а в общественном пространстве города», где память «встречает человека не по приглашению и не по расписанию». Отдельно он выделил тематический блок, связанный с подвигом железнодорожников: «Отдельного разговора требует тематический блок, который стал возможен благодаря партнёрству с ОАО «РЖД», — подвиг железнодорожников в Великой Отечественной войне».

Важным индикатором общественного запроса на такую работу стала реакция москвичей во время подготовки материалов. Как подчеркнул Вадим Олегович Петров, в процессе съёмок горожане не просто проявляли интерес, а фактически становились соучастниками картографирования памяти: «Люди подходили, спрашивали, что мы снимаем, вспоминали истории своих семей, подсказывали адреса мемориальных досок, говорили: «Это нужно», «Это важно показать молодым», «Хорошо, что вы этим занялись». Этот опыт поддержки — подтверждение того, что цель проекта востребована: горожанам важно, чтобы память оставалась видимой, доступной и точной.

СПРАВОЧНО:

Проект «I Московский фестиваль городской скульптуры и монументального искусства, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», целью которого является содействие сохранению и популяризации исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. среди жителей города Москвы через средства искусства и культуры. Проект создаёт новое культурное пространство, которое объединит творческие инициативы и образовательные мероприятия, направленные на увековечение подвига народа в годы войны и на вовлечение молодежи в изучение истории своей страны. В городском пространстве Москвы установлено множество памятников и мемориальных знаков, посвященных Великой Отечественной войне, однако значительная часть этих объектов остается малоизвестной. Ежедневно тысячи жителей и гостей столицы проходят мимо памятников, не зная об их истории и значении. Молодёжь всё реже проявляет интерес к теме войны, а ветераны хотят быть уверены, что память о их подвиге не исчезнет с уходом поколений. Проект призван решить эту проблему путем привлечения внимания широкой аудитории к памятникам монументального искусства, связанным с ВОВ, через современные форматы подачи материала.

Проект реализауется при поддержке Комитета общественных связей и молодёжной политики города Москвы и ОАО «РЖД»

Оператор проекта «I Московский фестиваль городской скульптуры и монументального искусства, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» - Фонд развития культурных, образовательных и экологических инициатив «Зелёная гвоздика», созданный 3 августа 2000 года, осуществляет свою деятельность для целей содействия культуре, образованию и экологии, а также реализует национальный социально значимый проект, направленный на устойчивое развитие России через взаимодействие гражданского общества, государства и бизнеса. Фонд более 25 лет решает задачи организации, разработки и реализации программ, проектов и мероприятия в сфере культуры, образования и экологии (как на территории Российской Федерации, так и за её пределами), содействия научным исследованиям и разработкам в этих сферах. Деятельность Фонда охватывает практически все целевые группы. Главная задача фонда — глубинная SDG-трансформация социальной, образовательной и культурной сферы. Большинство проводимых мероприятий - федерального уровня и проводятся при поддержке федеральных органов государственной власти, в том числе Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Общественной палаты РФ, администраций субъектов Российской Федерации, институтов гражданского общества, научного сообщества и представителей креативных индустрий. Фонд взаимодействует со структурами ООН и другими международными организациями, развивает многоформатное сотрудничество и инициативы в области устойчивого развития с несколькими десятками зарубежными партнерами из разных стран мира, с более чем ста российских общественных организаций, федеральных органов исполнительной и законодательной власти, субъектами Российской Федерации. Мероприятия Фонда ежегодно собирают участников из нескольких десятков стран и регионов, более 100 представителей СМИ ежегодно работают на мероприятиях, в аналитическую и экспертную работу вовлечены несколько сотен экспертов в России и за рубежом.