ВС РФ нанесли массированный удар по территории Украины

В утренние часы по территории Украины нанесён масштабный удар с применением беспилотных летательных аппаратов. Атака началась в тот самый день, о котором накануне предупреждал президент Владимир Зеленский: в своём вечернем обращении он заявлял, что Россия может нанести крупный удар 23–24 декабря — в преддверии католического Рождества.

По данным военных, под ударами оказались как минимум четыре региона: Киевская, Винницкая, Житомирская и Ровенская области. Позднее сообщения о взрывах поступили также из Ровно и Бурштына (Ивано-Франковская область), где расположена крупнейшая в регионе Бурштынская ТЭС.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что воздушная атака может носить затяжной характер, и призвал жителей сохранять бдительность.

Уже к 8:00 утра в ряде регионов начались аварийные отключения воды и электроснабжения — в частности, в Черниговской и Черкасской областях, в Киеве, в Хмельницком и Днепропетровской области. В соцсетях украинцы публикуют кадры пролёта дронов над столицей: аппараты, как отмечают очевидцы, летят очень низко, что затрудняет их перехват.

По предварительной оценке украинских властей, основной целью атаки стали энергетические объекты на западе страны — критически важные для зимнего энергоснабжения и стабильности энергосистемы.

В своём обращении накануне Зеленский особо подчеркнул, что Украине остро не хватает современных систем ПВО, особенно для защиты низковысотных целей. Он призвал международных партнёров ускорить поставки средств противовоздушной обороны.

Ситуация остаётся напряжённой.