В столице состоялось знаменательное событие, объединившее искусство, устойчивое развитие и технологическую модернизацию. Впервые за историю существования художественного течения Авердизм (www.averdizm.ru), посвящённого визуализации энергетических процессов, его представители официально заявили о переходе на возобновляемую электроэнергию.
Инициатором и вдохновителем данного события выступила художник Надежда Елкина, Арт-проект , берущей начало в серии картин, впервые представленный на Российской энергетической неделе, продолжает развиваться как полноценное художественное течение.
На мероприятии были продемонстрированы работы, созданные в стиле Авердизма, — среди авторов: Наталья и Валерий Черкашины, Олег Тыркин, а также ювелир-художник Виктор Моисейкин. Каждое произведение — не просто визуальный объект, а метафора энергетических связей между человеком, природой и технологией.
Реализация перехода на «чистую» энергию осуществлена через механизм сертификатов Carbon Zero: потребление электроэнергии компенсируется её генерацией на солнечной электростанции «Хевел» в Пугачёве. Поставку атрибутов «зелёной» энергии подтвердил Центр энергосертификации (ООО «ЦЭС») — организация, уполномоченная Правительством Российской Федерации на проведение независимой верификации подобных проектов.
Что означает этот шаг на практике?
— Компенсация углеродного следа от энергопотребления;
— Прямая поддержка отечественных проектов ВИЭ;
— Соответствие принципам ESG — экологической, социальной и управленческой ответственности;
— Появление нового стандарта: искусство, рождённое на «чистой» энергии.
Надежда Елкина, основательница движения, подчёркивает:
«На пороге новой эры устойчивого развития энергетика переживает глубинные трансформации. Ключевая задача — не только внедрять инновации, но и переосмысливать базовые установки. Художники, обладая особым языком, способны не просто отражать перемены — они могут их возглавлять».
Поддержку инициативы высоко оценили эксперты отрасли.
Олег Баркин, генеральный директор ООО «ЦЭС»:
«Этот шаг вдохновит на создание новых шедевров — тех, что служат не только эстетике, но и благу человека и природы».
Владислав Березовский, руководитель ООО «Карбон Зиро»:
«Переход на возобновляемую энергию перестаёт быть прерогативой промышленных гигантов. Сегодня он доступен и значим даже для творческих сообществ — и это важнейший тренд децентрализованной экологической ответственности».
Тимур Котамов, представитель Группы компаний «Хевел»:
«Сертификаты „Хевел“ позволили соединить творческую энергию — ту, что рождает искусство, — с реальной, солнечной. Это синергия, в которой рождается будущее».
Важно отметить, что сегодня Авердизм объединяет не только творцов, но и принципы: гармонию формы и содержания, синтез эстетики и экологической осознанности. Это не только визуальное высказывание, но и практика ответственности.
В рамках просветительской миссии художники запустили цикл лекций для молодого поколения , посвящённых энергетике как науке, профессии и философии. Личный пример коллектива становится частью педагогической стратегии — ведь истинная устойчивость начинается с образа жизни.
При поддержке АНО Русская Культура russcult.com
*Список организаций, внесенных в реестр иностранных агентов и запрещенных на территории Российской Федерации
**Список организаций, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации
***Перечень НКО, ликвидированных или запрещенных по ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»