Авердизм делает шаг к устойчивому будущему: художники объединяются для сохранения планеты для будущих поколений

В столице состоялось знаменательное событие, объединившее искусство, устойчивое развитие и технологическую модернизацию. Впервые за историю существования художественного течения Авердизм (www.averdizm.ru), посвящённого визуализации энергетических процессов, его представители официально заявили о переходе на возобновляемую электроэнергию.

Инициатором и вдохновителем данного события выступила художник Надежда Елкина, Арт-проект , берущей начало в серии картин, впервые представленный на Российской энергетической неделе, продолжает развиваться как полноценное художественное течение.

На мероприятии были продемонстрированы работы, созданные в стиле Авердизма, — среди авторов: Наталья и Валерий Черкашины, Олег Тыркин, а также ювелир-художник Виктор Моисейкин. Каждое произведение — не просто визуальный объект, а метафора энергетических связей между человеком, природой и технологией.

Реализация перехода на «чистую» энергию осуществлена через механизм сертификатов Carbon Zero: потребление электроэнергии компенсируется её генерацией на солнечной электростанции «Хевел» в Пугачёве. Поставку атрибутов «зелёной» энергии подтвердил Центр энергосертификации (ООО «ЦЭС») — организация, уполномоченная Правительством Российской Федерации на проведение независимой верификации подобных проектов.

Что означает этот шаг на практике?

— Компенсация углеродного следа от энергопотребления;

— Прямая поддержка отечественных проектов ВИЭ;

— Соответствие принципам ESG — экологической, социальной и управленческой ответственности;

— Появление нового стандарта: искусство, рождённое на «чистой» энергии.

Надежда Елкина, основательница движения, подчёркивает:

«На пороге новой эры устойчивого развития энергетика переживает глубинные трансформации. Ключевая задача — не только внедрять инновации, но и переосмысливать базовые установки. Художники, обладая особым языком, способны не просто отражать перемены — они могут их возглавлять».

Поддержку инициативы высоко оценили эксперты отрасли.

Олег Баркин, генеральный директор ООО «ЦЭС»:

«Этот шаг вдохновит на создание новых шедевров — тех, что служат не только эстетике, но и благу человека и природы».

Владислав Березовский, руководитель ООО «Карбон Зиро»:

«Переход на возобновляемую энергию перестаёт быть прерогативой промышленных гигантов. Сегодня он доступен и значим даже для творческих сообществ — и это важнейший тренд децентрализованной экологической ответственности».

Тимур Котамов, представитель Группы компаний «Хевел»:

«Сертификаты „Хевел“ позволили соединить творческую энергию — ту, что рождает искусство, — с реальной, солнечной. Это синергия, в которой рождается будущее».

Важно отметить, что сегодня Авердизм объединяет не только творцов, но и принципы: гармонию формы и содержания, синтез эстетики и экологической осознанности. Это не только визуальное высказывание, но и практика ответственности.

В рамках просветительской миссии художники запустили цикл лекций для молодого поколения , посвящённых энергетике как науке, профессии и философии. Личный пример коллектива становится частью педагогической стратегии — ведь истинная устойчивость начинается с образа жизни.

При поддержке АНО Русская Культура russcult.com