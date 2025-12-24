Министр культуры РФ Ольга Любимова посетила премьеру фильма «Буратино» в Москве

Накануне новогодних праздников в столице состоялась премьера новой киноленты «Буратино», на которую приехала министр культуры РФ Ольга Любимова. В своём Telegram-канале она выразила уверенность, что картина станет одним из главных хитов зимних каникул:

«Уверена, новая кинолента про Буратино соберёт множество зрителей в кинотеатрах по всей нашей стране. Желаю получить удовольствие от просмотра!»

Режиссёр картины Фёдор Бондарчук, выступая на премьере, подчеркнул масштаб совместной работы:

«Чтобы вырастить ребёнка, нужна целая деревня. В нашем случае, когда рождался маленький деревянный мальчик, над его созданием работали сотни и сотни кинематографистов — не только одна деревня, а целый город».

Он рассказал, что съёмки проходили на специально построенной площадке кинопарка «Москино», где до сих пор сохранились улицы, магазины, лавочки и даже театр Карабаса-Барабаса. Бондарчук поблагодарил Министерство культуры и Фонд кино за поддержку, а особые слова признательности адресовал мэру Москвы Сергею Собянину:

«За это чудо я хочу поблагодарить мэра Москвы Сергея Семёновича Собянина».

Генеральный продюсер проекта Константин Эрнст отметил символичные даты, совпавшие с премьерой: 90 лет со дня выхода книги Алексея Толстого и 50 лет — со дня премьеры легендарной советской экранизации 1975 года.

«В нашей картине только этот композитор имел возможность записать эту музыку так, как он хотел… Наш современник Алексей Рыбников — гений», — сказал Эрнст, подчёркивая сохранение музыкального наследия Рыбникова-старшего.

Фильм «Буратино» выходит в широкий прокат в преддверии новогодних праздников и позиционируется как семейная сказка для зрителей всех возрастов.