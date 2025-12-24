Операторы связи заявили о повышении тарифов в 2026 году

С начала 2026 года российские операторы мобильной связи начнут повышать стоимость действующих тарифных планов — соответствующие уведомления уже рассылаются абонентам. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на информацию от участников рынка.

По данным источника, рост цен обусловлен совокупностью факторов:

устойчивой инфляцией,

повышением налоговой нагрузки, включая ставку НДС,

необходимостью инвестировать в развитие и модернизацию сетей, особенно в условиях роста трафика,

а также резким увеличением спроса на традиционные голосовые вызовы — после блокировки классических звонков в популярных мессенджерах пользователи массово вернулись к звонкам через сотовую сеть.

В официальных рассылках операторы поясняют, что корректировка тарифов связана с «обновлением стоимости услуг» и «обеспечением качества связи при растущей нагрузке на сети».

Согласно опросу среди руководителей телекоммуникационных компаний, средний рост абонентской платы в 2026 году составит 8–10% — немного ниже уровня 2025 года (10–12%). Эксперты отмечают, что несмотря на замедление темпов повышения, даже умеренная индексация может повлиять на потребительское поведение, особенно среди социально уязвимых групп и пользователей бюджетных тарифов.

Абонентам рекомендуется внимательно изучать уведомления от операторов: в большинстве случаев клиенты сохраняют право перейти на новый тарифный план без повышения цены — при условии своевременного обращения в службу поддержки или через приложение оператора.