Операторы связи заявили о повышении тарифов в 2026 году

С начала 2026 года российские операторы мобильной связи начнут повышать стоимость действующих тарифных планов — соответствующие уведомления уже рассылаются абонентам. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на информацию от участников рынка.
По данным источника, рост цен обусловлен совокупностью факторов:
- устойчивой инфляцией,
- повышением налоговой нагрузки, включая ставку НДС,
- необходимостью инвестировать в развитие и модернизацию сетей, особенно в условиях роста трафика,
- а также резким увеличением спроса на традиционные голосовые вызовы — после блокировки классических звонков в популярных мессенджерах пользователи массово вернулись к звонкам через сотовую сеть.
В официальных рассылках операторы поясняют, что корректировка тарифов связана с «обновлением стоимости услуг» и «обеспечением качества связи при растущей нагрузке на сети».
Согласно опросу среди руководителей телекоммуникационных компаний, средний рост абонентской платы в 2026 году составит 8–10% — немного ниже уровня 2025 года (10–12%). Эксперты отмечают, что несмотря на замедление темпов повышения, даже умеренная индексация может повлиять на потребительское поведение, особенно среди социально уязвимых групп и пользователей бюджетных тарифов.
Абонентам рекомендуется внимательно изучать уведомления от операторов: в большинстве случаев клиенты сохраняют право перейти на новый тарифный план без повышения цены — при условии своевременного обращения в службу поддержки или через приложение оператора.
